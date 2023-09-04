У «Брайтона» яркий футбол и конвейер талантов. Заслужили путёвку в ЛЧ сильнее многих грандов

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сегодня, 16:01

Главные симпатяги по сумме ходов и результатов.

У «чаек» красивый командный футбол

Гвардиола из «Манчестер Сити» это серийный душитель. Поэтому у испанца много лет мощный, но не всегда зрелищный футбол в две стороны, а однозначные победы фаворита редко увлекательные для зрителей. Хави и Тухель ищут для «Барселоны» и «Баварии» новый стиль, но эти команды пока не на пике формы, чтобы наслаждаться их игрой. Фанаты АПЛ хватаются за приятную свежесть «Тоттенхэма» Постекоглу. Но на дистанции с ними может произойти коллапс имени «Ньюкасла», который радовал зрителей год назад. «Наполи» без Спаллетти теперь не символ красивого вертикального футбола. «Арсенал» Артеты и «Байер» Алонсо могут доставить эстетическое удовольствие, но оба коллектива пока не на пике формы. Даже если сравнивать с грандами и известными клубами, то футбол «Брайтона» выделяется. «Чайки» Де Дзерби обыграли «Ньюкасл», команду из группового раунда ЛЧ , и подарили еще один повод для восхищения.

«Брайтон» угадывает с тренерами

Тренер Грэм Поттер за три с половиной года в «Брайтоне» создал команду, играющую в симпатичный комбинационный и смелый футбол. А затем итальянец Де Дзерби, знаменитый умением улучшить состояние любой команды, с которой ему удается поработать достаточно долго, развил с «чайками» свои идеи. Сделал скромную команду еще мобильнее, понятнее и опаснее для множества соперников. Если МЮ на выезде умудряется проигрывать почти всем соперникам из топ-10 АПЛ прошлого сезона – восемь неудач и ничья со «шпорами», то «Брайтон» обыгрывал в гостях «Арсенал», «Челси» и сам МЮ . Не уступали самому «Ливерпулю», который недавно обыгрывали. «Чайки» угадали с главным тренером Де Дзерби, поэтому в новом сезоне у них 3 победы и 1 поражение. Но самое главное – команда играет на все деньги.

«Чайки» впечатляют трансферами

«Брайтон» нашел и поверил в аргентинца МакАллистера, когда его не замечали большие клубы. Кукурелья, Уайт, Биссума, Троссард, Санчес и Кейседо – удачные ставки «чаек» на футболистов, которых другие команды игнорировали. Шикарный скаутинг выделяет «Брайтон», у них целая система выбора игроков, основанная на теории оценки статистики из бейсбола. С ростом клубного бюджета осталось не наделать многомиллионных ошибок. Но пока у них намного больше удачных ставок, чем провальных. Аренда Ансу Фати может стать удачной сделкой, если талант из «Барселоны» заиграет у Де Дзерби. Крайнего защитника Эступиньяна взяли за 17.8 млн евро, а продадут в четыре раза дороже. Вингер Митома пришел за три миллиона евро, а теперь его стоимость выросла минимум в десять раз. Удачные покупки, благодаря которым стремительно растет стоимость состава, сочетаются с крутыми продажами.

Отлично зарабатывают на игроках

Воспитанник «Брайтона» форвард Эван Фергюсон сделал хет-трик в ворота «Ньюкасла». Сейчас 18-летний игрок растет по часам, его стоимость в будущем перевалит за 50 млн евро. «Чайки» умудрились выбить у «Челси» рекордные для АПЛ 133 млн евро за трансфер опорного хавбека Кайседо. Сумма вместе с бонусами, но даже без них продажи Кукурельи в тот же «Челси», Уайта в «Арсенал» и МакАллистера в «Ливерпуль» были очень выгодными для «Брайтона». «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Эвертон» и «Наполи» тоже делали ставки на футболистов «чаек». Через пару лет посмотрим, могут ли таланты из состава скромного клуба прогрессировать вне системы Поттера и Де Дзерби, ведь есть сомнения. Но сами по себе продажи часто выгодные, клубная стратегия «Брайтона» напоминает тактику португальских клубов, поэтому по чистой прибыли англичане вышли этим летом на первое место благодаря сделке по Кайседо.

Грамотно выстроили целый клуб

В основном люди, которые обещают золотые горы из ничего, обычные шарлатаны. Но некоторые из таких гуру прогнозов знают, что делают. Тони Блум – владелец «Брайтона», является профессиональным игроком в покер и обожает делать ставки. Передалось от дедушки, который пытался угадать победителей на лошадиных и собачьих бегах. Тони сколотил состояние на покерных сайтах, и сам очень неплохой игрок, выигрывал миллионы. В 2009 году Блум купил «Брайтон» и прошел с клубом большой путь. В отличие от Боэли в «Челси», который зашел с огромными деньгами, но без команды футбольных менеджеров, у «чаек» есть клубная структура. И хотя середняк не может сносить всех в АПЛ , «Брайтон» выделяет желание играть в зрелищный футбол. Оборону сложно назвать надежной, многовато пропускали в прошлом сезоне. Зато у «чаек» великолепные комбинации. Если подопечные Де Дзерби отбились, то ждите голов в чужие ворота.

«Брайтон» продолжает развиваться

Понятно что вряд ли «Брайтон» осилит путь в Лигу чемпионов. Возможно, такой отчаянный рывок даже навредит клубу. Так «Лестер» уже после чемпионства пытался с тренером Роджерсом оказаться в топ-4 и сломался, когда не выполнил задачу. «Чайкам» не стоит повторять ошибки «лисов», которые вылетели из АПЛ . Надо развиваться плавно и с оглядкой на потери, ведь они стали частью процесса. Таланты постоянно уходят в гранды. Но пока тренера Де Дзерби не забрали на повышение, а отток звезд неплохо компенсируют подписаниями и развитием местных талантов, за «Брайтоном» приятно наблюдать. Мало в мире более симпатичных команд здесь и сейчас. Много тех, кто выше классом, но мало кто упрямо держится за открытый, взрывной и нескучный футбол.