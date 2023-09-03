Дикая ошибка в защите, потасовки и угловые. Матч ЦСКА и «Зенита» получился боевитым

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вчера, 21:16

Капитан Сантос спас чемпионов от поражения.

У Семака один сильный защитник

Капитан команды Дуглас Сантос рассказывал, что им в прошлом интересовалась «Барселона». Информация не удивляет, речь о классном мастере пасов и навесов с фланга. А еще о человеке, который сегодня спас «Зенит» от нового поражения от ЦСКА . Сантос играл в своей карьере в центре защиты и в опорной зоне. Послушный и крутой футболист, один из самых стабильных латералей в истории РПЛ . Но его напарники делают все, чтобы голкипер Кержаков не скучал.

Бразилец Ренан оказался вне стартового состава, ведь жестко ошибался. Казахский центральный защитник Алип в дебюте матча против ЦСКА решил, что пас на линию собственных ворот является отличным решением. В результате Кержаков потерял драгоценные доли секунды, а форвард «армейцев» Заболотный забил бывшей команде, в подкате занес мяч в сетку ворот. Алип не тянет на основу «Зенита», но никого лучше нет. Рядом с ним играет Эракович.

«Зенит» давно вел игрока, но не собирались подписывать его до травмы Родригао. Даже когда серба перехватили у «Спартака», то изначально думали оставить в аренде в Белграде. Теперь Эракович в основе, а третьим центральным защитником «Зенита» является латераль Караваев. Об уровне Владислава хорошо говорит тот факт, что проиграл борьбу на родной позиции старичку Фернандесу. Фанаты «армейцев» встречали перебежчика свистом, который бразилец с российским паспортом заслужил.

«Зенит» постоянно владел мячом

Марио Фернандес круто смотрелся до перерыва, пока не устал. Хотя активность не равна голам, «Зениту» светило поражение. А вот пропустить много не могли, был лишь момент у Чалова. И секрет Семака в защите простой. Успех за счет идеального сочетания в центре поля, где Барриос, Вендел и Клаудиньо. Также помог переход на широкую схему, теперь легче страховать друг друга. Пусть Алип, Эракович и Караваев не великие центральные защитники, но поскольку даже Клаудиньо отходит назад, то «Зениту» удобно обороняться, владея мячом.

Сегодня счет по точным ударам против ЦСКА 1:4, а по владению 29 на 71 %. Сразу записываем в грехи тренеру Федотову, что не смог перевернуть игру хотя бы после перерыва, имея на лавке Давилу и Мухина. Но стоит признать, что «армейцам» до мяча Сантоса было удобно обороняться, они играли на удержание преимущества в один мяч. Акинфеев до перерыва потащил два сложных удара, а дальше явных моментов особо не было. «Зенит» был в сантиметрах от неприятного результата, хотя ничья тоже не предел мечтаний.

ЦСКА собрался в важнейшей игре

У Федотова тоже не самый лучший выбор защитников. Сегодня с первых минут вышел новичок бразилец Кельвен. Причем латераль появился на правом фланге для борьбы с выходами Сантоса в атаку, а его сербский коллега Гайич пошел на непривычный левый край. Тренер Федотов экспериментирует, так как Обляков нужен ЦСКА в линии атаки. Вот только Ивану пришлось много работать без мяча, фактически у «армейцев» было девять защитников и Заболотный в атаке. Хотя как только московская команда цеплялась за мяч, удачно брали паузы.

ЦСКА играл лучше, чем в предыдущих поединках. Но максимально упростили футбол, ведь понимали, что «Зениту» не хватает темпа, невзирая на владение мячом. Зашкаливало количество угловых, 12 штук у гостей. Но если бы защитник Виллиан, который провел 88 шикарных минут, не скинул случайно мяч на Дугласа Сантоса, то ЦСКА мог завершить поединок минимальной победой. Можно ругать их за выбранный стиль, но нельзя критиковать за желание набрать три очка против пятикратных чемпионов с помощью игры на отбой. Тем более, довольно долго трио защитников «армейцев» играло почти без ошибок.

Без Малкома сложнее ломать редуты

Низкая линия обороны – извечное оружие против «Зенита». Причем в половине случаев не соперник выбирает высоту, а её задает интенсивность атак петербуржцев. Сегодня ЦСКА хотел прессинговать выше, но со временем пришлось играть примитивно. Вот только где раньше были последние передачи Кузяева и Малкома, там сейчас даже от Барриоса начали требовать больше созидательных действий. Нет у «Зенита» больше людей, которые создадут гол самостоятельно. Травма инсайда Мостового тоже влияет на атакующие возможности, Андрей вышел в концовке.

Чемпионы владели мячом в Москве, но нельзя заявить, что контролировали поединок и соперника. Мяч не всегда доходит до форвардов, независимо от имен. Сегодня играли Мантуан и Кассьерра, а затем вышел Сергеев. Но у этой тройки нападающих суммарно один удар в створ ворот Акинфеева. Фернандес мог забить бывшему коллеге, но Игорь Владимирович не порадовал перебежчика. До матча напоминали фанатам прогнозов, что у Семака без Малкома нет запасного плана, и сегодня получили идеальную иллюстрацию.

Петербуржцам снова немного повезло

Отличительная черта чемпионов на старте нового сезона – везучесть. «Зенит» забивал там, где другие команды РПЛ могли остаться без мячей, даже если создавали больше явных моментов. Петербуржцам крупно повезло со «Спартаком», соперник вручил удобную победу, которая помогла поверить в силы новой модели игры. ЦСКА и другие команды не готовы давить на «Зенит» постоянно, не в том они сейчас кадровом состоянии. Сегодня не было ощущения, что Семак оказался на традиционном для него сложном выезде. Хотя в концовке нервы захлестнули и защитника ЦСКА Рошу, и многих у «Зенита».