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Дикая ошибка в защите, потасовки и угловые. Матч ЦСКА и «Зенита» получился боевитым

вчера, 21:16
ЦСКА - «Зенит»

Капитан Сантос спас чемпионов от поражения.

У Семака один сильный защитник

Капитан команды Дуглас Сантос рассказывал, что им в прошлом интересовалась «Барселона». Информация не удивляет, речь о классном мастере пасов и навесов с фланга. А еще о человеке, который сегодня спас «Зенит» от нового поражения от ЦСКА. Сантос играл в своей карьере в центре защиты и в опорной зоне. Послушный и крутой футболист, один из самых стабильных латералей в истории РПЛ. Но его напарники делают все, чтобы голкипер Кержаков не скучал.

Бразилец Ренан оказался вне стартового состава, ведь жестко ошибался. Казахский центральный защитник Алип в дебюте матча против ЦСКА решил, что пас на линию собственных ворот является отличным решением. В результате Кержаков потерял драгоценные доли секунды, а форвард «армейцев» Заболотный забил бывшей команде, в подкате занес мяч в сетку ворот. Алип не тянет на основу «Зенита», но никого лучше нет. Рядом с ним играет Эракович.

«Зенит» давно вел игрока, но не собирались подписывать его до травмы Родригао. Даже когда серба перехватили у «Спартака», то изначально думали оставить в аренде в Белграде. Теперь Эракович в основе, а третьим центральным защитником «Зенита» является латераль Караваев. Об уровне Владислава хорошо говорит тот факт, что проиграл борьбу на родной позиции старичку Фернандесу. Фанаты «армейцев» встречали перебежчика свистом, который бразилец с российским паспортом заслужил.

«Зенит» постоянно владел мячом

Марио Фернандес круто смотрелся до перерыва, пока не устал. Хотя активность не равна голам, «Зениту» светило поражение. А вот пропустить много не могли, был лишь момент у Чалова. И секрет Семака в защите простой. Успех за счет идеального сочетания в центре поля, где Барриос, Вендел и Клаудиньо. Также помог переход на широкую схему, теперь легче страховать друг друга. Пусть Алип, Эракович и Караваев не великие центральные защитники, но поскольку даже Клаудиньо отходит назад, то «Зениту» удобно обороняться, владея мячом.

Сегодня счет по точным ударам против ЦСКА 1:4, а по владению 29 на 71 %. Сразу записываем в грехи тренеру Федотову, что не смог перевернуть игру хотя бы после перерыва, имея на лавке Давилу и Мухина. Но стоит признать, что «армейцам» до мяча Сантоса было удобно обороняться, они играли на удержание преимущества в один мяч. Акинфеев до перерыва потащил два сложных удара, а дальше явных моментов особо не было. «Зенит» был в сантиметрах от неприятного результата, хотя ничья тоже не предел мечтаний.

ЦСКА собрался в важнейшей игре

У Федотова тоже не самый лучший выбор защитников. Сегодня с первых минут вышел новичок бразилец Кельвен. Причем латераль появился на правом фланге для борьбы с выходами Сантоса в атаку, а его сербский коллега Гайич пошел на непривычный левый край. Тренер Федотов экспериментирует, так как Обляков нужен ЦСКА в линии атаки. Вот только Ивану пришлось много работать без мяча, фактически у «армейцев» было девять защитников и Заболотный в атаке. Хотя как только московская команда цеплялась за мяч, удачно брали паузы.

ЦСКА играл лучше, чем в предыдущих поединках. Но максимально упростили футбол, ведь понимали, что «Зениту» не хватает темпа, невзирая на владение мячом. Зашкаливало количество угловых, 12 штук у гостей. Но если бы защитник Виллиан, который провел 88 шикарных минут, не скинул случайно мяч на Дугласа Сантоса, то ЦСКА мог завершить поединок минимальной победой. Можно ругать их за выбранный стиль, но нельзя критиковать за желание набрать три очка против пятикратных чемпионов с помощью игры на отбой. Тем более, довольно долго трио защитников «армейцев» играло почти без ошибок.

Без Малкома сложнее ломать редуты

Низкая линия обороны – извечное оружие против «Зенита». Причем в половине случаев не соперник выбирает высоту, а её задает интенсивность атак петербуржцев. Сегодня ЦСКА хотел прессинговать выше, но со временем пришлось играть примитивно. Вот только где раньше были последние передачи Кузяева и Малкома, там сейчас даже от Барриоса начали требовать больше созидательных действий. Нет у «Зенита» больше людей, которые создадут гол самостоятельно. Травма инсайда Мостового тоже влияет на атакующие возможности, Андрей вышел в концовке.

Чемпионы владели мячом в Москве, но нельзя заявить, что контролировали поединок и соперника. Мяч не всегда доходит до форвардов, независимо от имен. Сегодня играли Мантуан и Кассьерра, а затем вышел Сергеев. Но у этой тройки нападающих суммарно один удар в створ ворот Акинфеева. Фернандес мог забить бывшему коллеге, но Игорь Владимирович не порадовал перебежчика. До матча напоминали фанатам прогнозов, что у Семака без Малкома нет запасного плана, и сегодня получили идеальную иллюстрацию.

Петербуржцам снова немного повезло

Отличительная черта чемпионов на старте нового сезона – везучесть. «Зенит» забивал там, где другие команды РПЛ могли остаться без мячей, даже если создавали больше явных моментов. Петербуржцам крупно повезло со «Спартаком», соперник вручил удобную победу, которая помогла поверить в силы новой модели игры. ЦСКА и другие команды не готовы давить на «Зенит» постоянно, не в том они сейчас кадровом состоянии. Сегодня не было ощущения, что Семак оказался на традиционном для него сложном выезде. Хотя в концовке нервы захлестнули и защитника ЦСКА Рошу, и многих у «Зенита».

Футболисты начали толкаться после гола Сантоса, а затем латиноамериканцы, которые понимают оскорбления на испанском и португальском языках, почти что подрались. Заболотный вмешивался, но арбитр Кукуян учел опыт коллег в знаменитой драке «Зенита» и «Спартака». Судья не махал красными карточками. Предупреждений хватило, чтобы в итоге самым жестким стал захват шеи Ерохина со стороны Роши. Многие наговорили на предупреждения, а кровавой драки не было. Зато получился боевитый матч, ничья в пользу «Краснодара». После победы над «Спартаком» команда Ивича уходит на перерыв на первом месте в РПЛ, опережая «Зенит» на три пункта.

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Все комментарии
Struhan
Struhan ответ goodmonter (раскрыть)
сегодня в 03:30
по мне так главное это игра. Будет она будут и кубки. Пока у Зенита нет равноценной замены основному составу команды. Русские игроки уступают заметно в качестве и классе Зенитовским иностранцам.
Struhan
Struhan
сегодня в 03:26
Зенит нормально разбивает прессинг соперников. Прав Радимов, сегодня Зенит стал заложником собственной игровой модели. Такое случается. Зато характер показали. Тут к игрокам нету претензий. А Караваев не проигрывал Фернандесу позицию. Марио тоже может сыграть центрального защитника. Просто вариативность в составе позволяет игроков универсалов местами менять без ущерба для качества игры команды. Плюс Сергею Богдановичу которого в перебежчики не записывали, что удивительно.
goodmonter
goodmonter ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 02:17
Дзюба - Заболотный, Азмун - Чалов, Ракицкий -...тут пропуск ( хотя Акинфеев) . Федотов добивается результата и прогресса (ЦСКА - серебро РПЛ 22/23, и финал КР) Семак - чемпионы РПЛ и 1/4 КР 22/23. И это в первом сезоне для Владимира Федотовича для сравнения. Пора бы требоввть от тренера Зенита золотой дубль чаще, чем раз в 5 лет, тем более при отсутствии ЕК!
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:16
- Автор точно подметил, что в быстром (и единственном!) голе ЦСКА виноват не столько вратарь Кержаков (на которого накинулись все телекомментаторы и ("эксперты"), а защитник Алип.

- Ну прижали вас армейцы к штрафной - да выбейте мяч за боковую - и дело с концом! Нет же, мы не такие, мы "технари", только пас своему ... Ну и допасовались, что их загнали в свою же штрафную. Теперь уже в аут не выбить - так выбей хоть на угловой, или вынеси в центр поля на авось! Нет же, мы ещё своему вратарю отпасуем: если что-то пойдёт не так - на него всё и спишем...

- Так оно и вышло!!!

- Бедный Михаил Кержаков. Стоит на воротах, смотрит как его команда пошла в атаку, дошла практически до центра поля, и тут начинается... Один пас назад, второй, третий, четвёртый... Всё ближе и ближе к его воротам, причём мяч гонят не игроки ЦСКА, а его же одноклубники из Зенита. Да тут и у меня бы волосы под мышками зашевелились. И видят же защитники, что вратарь уже на линии ворот, и что он под прессингом, и всё равно пасуют ему назад... Да тут любой может растеряться. Если 10 человек команды не могут вынести мяч, чего же они накинулись на одного бедного вратаря?

- Я уже давно говорил (и буду говорить) - за такие пасы назад - надо лишать защитников месячной зарплаты. Может хоть тогда поумнеют...

-
Напрасный труд
Напрасный труд ответ goodmonter (раскрыть)
вчера в 22:57
Для этого надо иметь этих трёх разноплановых футболистов(про прочие ресурсы не говорю),а в составе ЦСКА их точно нет,я читал его.А что думает Федотов,я не могу понять вообще даже из его высказываний.Говорят,он в раздевалке доходчиво всё объясняет-лапидарным языком,не годным для публикации.Только вот итогов не видно.
goodmonter
goodmonter ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:52
Такая же тактика была у Зенита во времена Дзюбы, Азмуна и Ракицкого. Становились чемпиона РПЛ, вот с них и взял пример Федотов
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:36
В ЦСКА кадровые проблемы ( травмы), сложно рассчитывать на хорошую игру новичков. ничья закономерна.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:34
У ЦСКА один вариант игры в атаке,и к нему все привыкли.Заболотный провёл прекрасный матч(до 80-й минуты,пока не устал),но вся команда является заложницей схемы навесов на столба в штрафную,поэтому и один удар в створ ворот,а так -одни подходы.И не надо рассказывать о кадровых проблемах,ибо четвёрка(Обляков,Чалов,Зделар,Мендес)при поддержке двух бразильских защитников,могущих как дать дальний пас,так и неожиданно поддержать атаку(молодой тоже показал,что охоч до этого)вполне могут вести комбинационные атаки.А полный отказ от попыток этого указывает на то,что есть тренерское указание играть именно на столба.Мол,авось и Игорь(спасший это нищенское очко)выдаст нечто пасом и сложится гол.
Запас не компенсирует ушедших "скандалистов",как их не крути "справа-налево,или наоборот". Седьмое текущее место и обогнавший ЦСКА "Локомотив",КС в лидерах-вот и весь сказ(или "хрен до копейки").Одна радость,как мне ещё до матча тут написали,что "Спартак" обогнали...
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:24
Они и в Зените в основе играли бы, если бы играли, но, увы, в отдельных кубковых играх должной формы для основы не наберёшь, надо дополнительно и много работать самим, а им, видно, не очень хочется, видно и на лавке не дует.
112910415
112910415
вчера в 21:56
не всё коту масленица
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:43, ред.
Семак и игроки Зенита были довольны что удалось спасти одно очко после игры в Москве с ЦСКА.....🤗
.А как журналисты распинались перед матчем что Зенит фаворит, ЦСКА проиграет....а по факту Зенит ничего не смог противопоставить армейцам 🤗💪
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:21
Без Малкома сложнее ломать редуты? да у зенита на лавке игроки, которые в ЦСКА в основе бы играли
Гость
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