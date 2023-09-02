Собиратели ошибок. «Краснодар» показал, чем он лучше «Спартака»

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вчера, 23:18

Атака больше не компенсирует пропущенные мячи.

Нисходящее движение

«Спартак» — одна из тех команд, отношение к которым может меняться чуть ли не каждый день. Причем кардинально разные настроения и оценки в силу популярности клуба всегда обретают массовый характер. Еще в начале сезона отовсюду раздавались возгласы о том, что наконец-то «Спартак» включился в гонку за чемпионский титул, имеет сбалансированный разнообразный состав, показывает эффектную игру.

Но прошло несколько недель, и оценка радикально иная. Речи звучат совсем другие. Они вполне соотносятся с позицией в турнирной таблице и с той серией, которая сейчас у «Спартака». Он не знает побед в чемпионате на протяжении четырех матчей: с «Уралом» (2:3), «Зенитом» (1:3), «Ахматом» (0:0) и вот теперь с «Краснодаром» (0:2). Такой серии не было с 2021 года. Явный признак нездоровой игры. Поскольку все четыре матча были с очень разными соперниками, отличались по стилистике, а «Спартак» с завидным упорством не просто повторял ошибки, но и комбинировал их, уворачиваясь от одних граблей, с размаху вставал на другие.

Признаки нездоровой ситуации и потенциальной опасности можно было увидеть и раньше. Только ленивый не шутил о том, что «Спартак» обязательно пропустит. Перед каждой игрой. Но на старте сезона, когда красно-белые побеждали все равно, это выглядело и воспринималось как шутка. Но разве можно было матч Кубка России против «Пари НН», который как раз предшествовал неудачной серии, считать нормальным? Да, «Спартак» победил, но со счетом 5:4. Четыре пропущенных мяча – это не норма. И забивать по пять в каждой игре – тоже. Такой голевой темп выдерживать нельзя. Конечно, можно сделать скидку на то, что там был кубковый матч. Вот то же «Динамо» в этом турнире совсем недавно «Спартаку» проиграло посреди этой красно-белой черной серии со счетом 1:4.

Нет ясности

Кажется, что преимущество «Спартака» в сбалансированном и глубоком составе в данном случае идет команде во вред. Главный тренер словно не может до конца определиться с тем, кого и в какой роли хочет использовать. Причем эксперименты порой происходят в самые неподходящие моменты. Вспомните игру с «Зенитом». «Спартак» дважды пропустил по три мяча, хоть и забивал, но уже не в том необходимом ритме – не по четыре гола. Когда же не пропустил, не сумел и забить. Сейчас снова не забил. Во второй игре кряду.

С тактической точки зрения тоже возникают вопросы. Как и с точки зрения восприятия действий футболистов. Возьмем Бонгонду. В первых своих матчах Тео рвал и метал, его появление воспринималось как некий свежий глоток, потенциально их связка с Промесом выглядела сильнейшей в чемпионате. Сейчас Тео уже не поставляет прежней остроты. Известна ли Абаскалю причина этого? Или взять Рябчука. В дебютной игре он рвал и метал, закрывая весь фланг, жестко и четко обороняясь, активно и грамотно атакуя. Сейчас мы его активности почти не видели. Как и активности на другом фланге. Крайние защитники «Спартака» почти бездействовали. Чего не сказать о латералях «Краснодара».

Разбор полета вниз

И тут мы наглядно увидели, насколько различается уровень организации игры этих команд. У «быков» каждый исполнитель выступает в своей роли, задачи его очерчены и понятны. И в своей функции каждый добивается максимальной отточенности действий. Поэтому Батчи убегает от Рябчука, Кордоба разрывает защитников, а Черников «съедает» полузащиту «Спартака», где Абаскаль тасует пару опорных хавбеков будто бы случайным образом.

Да что там, защита «Краснодара» в полном порядке именно за счет общей организации игры. В семи матчах пропущено только два мяча. У «Спартака» — 12. Обратите внимание, что в центре обороны в этой игре у «быков» появился Тормена. Это для него всего вторая игра в команде на столь ответственном посту. И как надежно все отработали. И на контрасте – защита «Спартака», куда был куплен Бабич. Но его решили не использовать вовсе. А более опытные ребята, которые будто бы дольше играют рядом друг с другом, чем защитники «Краснодара», совершали такие ошибки, словно бы впервые друг друга видят.

Так мы подошли к первому голу «Краснодара». После ввода мяча из аута на Кордобу выдвинулись в штрафной Дуарте и Денисов. Джон обоих оставил не у дел, легко развернувшись и пробив в падении. Джикия, оказавшийся перед ним, выставился боком, уменьшив закрываемую площадь и упростив задачу бьющему. Он мог и выдвинуться вперед на мяч. Но не стал этого делать. Были и другие заметные ошибки в действиях обороны «Спартака». Однако это – наиболее показательный эпизод, который к тому же определил течение и исход матча. Второй гол был забит с пенальти. И сам его «привоз» тоже показателен. Денисов отдавал пас назад не глядя, допустив перехват. А Селихов в подкате сбил Кокшарова.

И нельзя при этом сказать, что «Спартак» был безнадежен и провалился по всем фронтам. Нет, команда Абаскаля имела все шансы переломить ситуацию. Соболев нанес пять ударов, угодил в перекладину. Были и другие потенциально опасные подходы к воротам Сафонова. Но такая команда как «Спартак», с такими футболистами, способна создавать такое напряжение у чужих ворот в любой игре. Свои моменты для изменения ситуации были и в игре с «Зенитом», и с «Уралом», и с «Ахматом». Но класс заключается в способности стабильно конвертировать их в реальные цифры на табло. А пока «Спартак» будет выглядеть вечно экспериментальным. Причем чем дальше, тем больше кажется, что эксперимент заключается в сборе ошибок.