Карпин, Абаскаль и Рахимов. Тренеры, к которым накопились вопросы на старте РПЛ

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вчера, 17:40

Наставники «Сочи» и «Локомотива» тоже не порадовали.

После летнего отрезка в РПЛ две тренерские отставки. Ярошик не успел разобраться в делах «Оренбурга», слабые результаты и личная трагедия – маленькая дочка тренера упала в лестничный пролет в отеле, где жила семья, привели к отъезду Иржи. А Ташуев не смог собрать волю «Ахмата» в кулак. После поражений опытного тренера заменил помощник Черчесова, Мирослав Ромащенко. Обе команды, сменившие тренеров, достаточно сильные, чтобы улучшить результаты осенью. В списке нет ни одного откровенно плохого наставника. Но двое в группе риска, Хохлова и Рахимова могут уволить после парочки ближайших поражений. А элитная тройка – Карпин, Абаскаль и Галактионов, рискуют на время застрять во второй половине таблицы.

Рашид Рахимов («Рубин»)

Поскольку в РПЛ каждый может обыграть любого соперника, то у Рахимова будет шанс исправить положение «Рубина» в таблице. Но после семи туров у казанцев всего одна победа над «Крыльями Советов». Вчера проиграли «Пари НН», снова заговорили об отставке тренера. Не удивимся такому решению, ведь впереди пауза на игры сборных, что позволяет новому тренеру познакомиться с коллективом. Рахимов отчасти заложник ситуации. У «Рубина» странный состав, где приличные игроки вперемешку с парнями для Первой лиги. Но с Дюпиным, Даку, Фамейе и Иву надо играть заметно стабильнее и лучше.

Дмитрий Хохлов («Сочи»)

Этот специалист уступает в квалификации остальным в пятерке. Хохлов пришел в «Сочи» как помощник Бердыева, но после экстренной отставки ветерана Дмитрия оставили главным. Результаты не радуют, у «Сочи» четыре поражения в РПЛ в шести матчах. Посмотрим, как завершится новая игра. Но даже если «Сочи» время от времени будет побеждать, теперь тренер не является для них определяющим фактором. Хохлов намного слабее, чем Федотов, который сделал южан вторыми в РПЛ . И это еще «Сочи» не отпустил защитника Дркушича во Францию, хотя Ванья об этом просил. Без ключевого игрока обороны результаты могли стать еще хуже. «Сочи» больше зависит от Нобоа в центре поля и Крамарича в атаке, чем от Хохлова. А это повод для руководства «Сочи» подыскать команде другого наставника.

Михаил Галактионов («Локомотив»)

За Галактионова говорит статистика прошлого сезона. Начал настолько хорошо, что держит клубный рекорд по темпу набора очков в РПЛ . «Локомотив» обыграл «Сочи» в один мяч в прошлом туре. Но по странности работы тренеров эти две команды на первом месте в новом сезоне. «Оренбург» и «Балтика» понятные середняки. У обоих клубов результаты хуже, чем игра. У «Локомотива» так тоже бывало, но одновременно видим невероятные дыры в обороне. Если не спасает голкипер Лантратов, то команда немало пропускает. Без ветерана Дзюбы нет характера и эффективности в атаке, хотя по именам у «железнодорожников» шикарный состав нападения. Понятно, что с Тикнизяном, Пиняевым, Глушенковым и Бариновым можно дома обыграть «Балтику». Но важнее, что Галактионов в новом сезоне проиграет серьезные тренерские дуэли. Не остановил Рахимова и «Рубин», влетел Федотову и ЦСКА 1:4, уступил в Кубке соседу по списку Карпину.

Валерий Карпин («Ростов»)

Такое ощущение, что Карпин и футболисты «Ростова» жалеют о своем местоположении в новом сезоне. Тренер хочет на отдых в Испанию, а игроки предпочтут богатые клубы из Москвы и Санкт-Петербурга? Но если будут так странно играть, как в начале сезона, то никого никуда не позовут. Карпин мог бы претендовать на пост главного тренера «Спартака» после Абаскаля. Но Валерий Георгиевич плохо стартовал в РПЛ . Без капитана Осипенко у «Ростова» нет надежной обороны. А еще хуже, что с весны пропала опорная зона, где талантливый Глебов удивительным образом деградировал. У команды фантастические перепады в игре и безумные ошибки у своих и чужих ворот. «Ростов» перестал удачно держать мяч хотя бы отрезками. Пропали связки в атаке. Больше не выручают пенальти в чужие ворота в промышленных масштабах, Комличенко их не зарабатывает. О работе Карпина на старте может рассказать статистика по ударам в створ в поединке «Пари НН» и «Ростова». Команда Юрана выиграла 4:0 по ударам и 1:0 по счету.

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Абаскаль ведет себя, как Гвардиола, помноженный на Нагельсманна. Хотя не видели Гильерме в полуфинале Лиги чемпионов, где Хосеп и Юлиан бывали в тренерской юности. Испанец из Москвы никогда не объясняет непонятные тренерские решения. Абаскаль никогда не подстраивается под соперников, даже когда это логично. Против «Урала», «Зенита» и «Краснодара» стоило грамотнее работать без мяча. В футболе важно внимание к деталям, а у «Спартака» игра отрезками и нахрапом. Абаскаль здесь и сейчас является деструктивным сгустком энергии. У него активная ротация, слепое желание контролировать мяч и умение найти виновных в поражениях «Спартака» на стороне, а не в тренерском штабе. Талантливый молодой человек превращается в незрелого капризного наставника с непонятной мотивацией. Абаскаль хочет, чтобы его уволили?