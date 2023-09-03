«Манчестер Сити» вне конкуренции в АПЛ. Но две команды могут навязать борьбу

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вчера, 23:35

«Арсенал» и «Ливерпуль» верят в счастливую золотую звезду.

«Арсенал» сохраняет важную чемпионскую черту

Голы на последних секундах, в Ферги-тайм, как его раньше называли в АПЛ – признак команды с характером. Хавбек Деклан Райс вырвал для «канониров» победу над МЮ . Но если суммировать весь матч, то невероятные комплименты команда Артеты не заслужила. Сака и Хаверц не забили Онана, хотя выскакивали против МЮ на удачные позиции. «Арсенал» не смог легко переиграть «красных дьяволов» дома, могли потерять очки. Пока Холанд делает хет-трики, у Артеты нет крутого центрального форварда для основы. Огромная ошибка Микеля, что не подписал серийного снайпера.

В итоге «канониры» остаются сильной командой – успешно додавили МЮ , но потеряли ритм, который отличал их в прошлом сезоне. Зинченко после травмы набирает форму, а без его идеальной работы слева нет связи обороны и атаки. Состав у «Арсенала» классный, Райс пригодится в центре поля, Мартинелли молодой и будет прогрессировать, как и Сака на другом фланге. Но если посмотреть на «канониров» после момента, когда подарили «Манчестер Сити» титул весной – сами ошибались еще до очного поединка с Гвардиолой, то команду словно подменили. Было вдохновение, а теперь остался класс.

Конечно, «Арсенал» может финишировать на втором месте в АПЛ , как им пророчили до начала сезона. Вот только отвлечение на Лигу чемпионов заберет часть сил, которые не отняла год назад Лига Европы. В результате будут новые ничьи и даже обидные поражения. Для интриги в АПЛ это плохо, но «Арсенал» не похож на будущего чемпиона. Также теперь соперники к ним относятся с большим уважением. Вратарь и оборона «канониров» не впечатляют, были грубые ошибки – например, допустили гол Гарначо, но спас минимальный офсайд.

У МЮ , «Челси» и «Тоттенхэма» не тот уровень футбола

Все три команды были в финалах еврокубков в недавнем прошлом. Только «Челси» выиграл свои решающие поединки в ЛЧ и ЛЕ , но теперь у лондонцев совсем другой состав. Смешно даже предполагать, что тен Хаг, Почеттино и Постекоглу смогут пройти сложнейшую дистанцию лучше, чем «Манчестер Сити». А Гвардиола сделал хитрый стратегический ход, набрал дорогущих разрушителей. У МЮ , «Челси» и «Тоттенхэма» нет защитников и вратарей такого класса, как у «горожан».

Эдерсон подходит чемпионам благодаря игре ногами, но реакция тоже классная. Вспомните стамбульский финал Лиги чемпионов, бразилец в концовке выручил против «Интера». Подписание хорвата Гвардиола дополняет генеральный план «Манчестер Сити». А «шпоры» потеряли Кейна. Как бы хорошо ни смотрелся Сон – шикарный футболист, но на дистанции не хватит голов Харри. У лондонцев новый голкипер после Льориса, другие сочетания в середине поля. «Тоттенхэм» борется за четверку, но не кандидат в чемпионы Англии.

А про «Челси» можно долго говорить, но этот разговор скорее о проблемах и новых поражениях, чем о победе в чемпионате Англии. Спорный владелец лондонского клуба Боэли допустил слишком много перестановок, начиная с администрации и заканчивая главными тренерами, чтобы «Челси» показал чемпионский футбол раньше следующего сезона. Набрали молодых талантов, но забыли об их футбольной сочетаемости. Также не подписали готового к 30 голам в РПЛ центрального нападающего, как в прошлом сезоне сделал «Манчестер Сити» с Холандом.

«Ливерпуль» может вмешаться в чемпионскую борьбу

В идеальном для «красных» сценарии сезона. Клопп заметно похудел, молодец. Но также Юрген был на трансферной диете. Хотя «Ливерпуль» получил новую четверку полузащитников – Собослаи, МакАллистера, Эндо и долгожданного Гравенберха, изначально Клопп требовал других футболистов. Если бы «Ливерпуль» убедил Энцо Фернандеса и Джуда Беллингема, то могли поверить в перевоплощение «красных» в чемпионскую команду. Но Джуд спасает «Реал», а Клопп потерял слишком многих опытных игроков для легкого транзита от одной великой команды к другой.

Оборона «Ливерпуля» остается большой проблемой. Ван Дейка не боятся, как раньше, а его напарники частенько ошибаются. Дарвин Нуньес может удачно выйти на замену, но уругваец не забыл о традиционных промахах, как в прошлом сезоне. Форвард Гакпо готов играть хоть в полузащите, послушный футболист, но на данный момент «Ливерпуль», даже когда все бегут в атаку и Александер-Арнольд коллекционирует голевые передачи, остается несостоявшимся проектом. «Красных» перестраивают у всех на глазах, что намного сложнее, чем внедрить нового полузащитника в «Манчестер Сити», где есть Родри в опорной зоне.

Также проще настроить атаку с техничным бельгийцем Доку и чемпионом мира Альваресом, если впереди Холанд, чем нащупать идеальное сочетание атакующих игроков «Ливерпуля». Причем «Манчестер Сити» не потеряет ключевого игрока атаки в сентябре, а вот Салаха будут тревожить из Саудовской Аравии и сейчас, и зимой, и следующим летом. Пока Артете и Клоппу нужно настраивать команды на сложные победы, «Манчестер Сити» стартовал с четырех викторий на классе. Не всегда игра подопечных Гвардиолы была идеальной, но даже арбитры боятся «горожан», засчитывая голы с активными офсайдами.