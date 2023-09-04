«Спартак» на 9-м месте, а «Краснодар» лидирует. Резюме старта сезона в РПЛ

Подбили промежуточные итоги.
«Спартак» очутился в середине таблицы
Хотели быть первыми, а пока делят места с восьмого по десятое с «Пари НН» и «Ахматом». Во втором случае сосед по таблице уже сменил тренера Ташуева после неудачного старта. Абаскаль пока держится, но достаточно нескольких необъяснимых решений во вред «Спартаку», и у москвичей будет новый наставник. А пока фанаты популярного клуба справедливо канализируют негатив в сторону тренера, ведь «Спартак» глупейшим образом проиграл «Уралу» в концовке гостевого матча. Не прочитали игру «Зенита», сами вручили Семаку три очка. Нулевая ничья в родных стенах с нестабильным «Ахматом» тоже не подвиг «Спартака», которым можно гордиться. А поражение от «Краснодара» лишь продолжает черную серию из четырех игр. «Горожане» опережают «Спартак» в таблице на семь пунктов, огромное отставание после семи туров. На кону было 21 очко, но Абаскаль потерял одиннадцать. Причем не сказать, что команда слабая или в невероятном кризисе. Сильный по меркам РПЛ «Спартак» не побеждает, ведь упрямый тренер увлекся хаотичной ротацией и не занимается анализом соперников.
«Краснодар» пока никому не проигрывал
Пропустили 2 мяча. Подобное после семи туров случалось в РПЛ лишь шесть раз. Причем ЦСКА, «Спартак» и дважды «Зенит» становились после такого старта в обороне чемпионами. «Краснодар» собрался, это единственная команда РПЛ, которая пока не проигрывала. Лидер мог обыграть «Локомотив» и «Факел», стартовать с семи побед подряд. Но у тренера Владимира Ивича на десерт успех против «Спартака», так что ушли на перерыв довольными. У «Краснодара» эффективная команда. Они не лидеры по количеству голов, ударов, владению мячом, а по выстрелам в створ вообще на 11-м месте. Но обновленный подход привел к уменьшению ударов по воротам Сафонова – «горожане» на четвертом месте в этом рейтинге. А наличие Сперцяна и Кордобы дарит моменты и голы у чужих ворот. Есть сомнения, что хватит сил на тридцать туров, поскольку нет крутой скамейки, но «Краснодар» зажигает на старте сезона стабильный костер победы, где тлеют надежды конкурентов.
«Динамо» и «Крылья» в тройке по очкам
У «Динамо» две традиционно глупые мировые, вернее, потерянные победы. Получается, Личка мог лидировать с 18 пунктами. Странно получилось, если вспомнить о поражении от «Краснодара» в первом туре и не забывать о жестких ошибках в обороне Шунина. Отдаем должное новому тренеру москвичей Личке. После стартовых матчей чех понял, что надо подчиниться коллективу. «Динамо» не владеет мячом больше всех, чаще играют без него, даже в большинстве против «Ростова». Москвичи полагаются на цепкость команды, привычно среди лидеров по отборам и перехватам, ведь Скопинцев, Лаксальт и Фомин умеют драться за мяч. У «Динамо» нет высокого прессинга, Личка отказался от изначальной идеи создать московский «Оренбург». И стратегия сработала. У «Динамо» многовато нервных эпизодов в защите, но в целом успешный футбол. Их соседи по таблице «Крылья Советов» тоже пытаются стать рациональнее, чем были. Гарре, Ежов и Салтыков добавляют красоты в атаке, но команда Осинькина реже нарываться на ответные атаки, чем раньше. Место в тройке по очкам это великолепный результат, самарцам воздалось за невезение в прошлом сезоне.
Плохо стартовали ЦСКА и «Локомотив»
При всем уважении к «Ростову», «Ахмату» и «Сочи», их нахождение в середине таблицы не удивляет. Это как успешная серия «Урала» из трех побед подряд. Не удивились, когда Ганчаренко после этого начал проигрывать. Но вот четыре осечки в семи турах от ЦСКА и «Локомотива» – событие нерядовое. Причем важно отметить, что по ожидаемым очкам «железнодорожники» на 14-м месте, а «армейцы» на скромной восьмой строчке. У голкипера Лантратова из «Локомотива» худшая оборона сезона по допущенным моментам. А ЦСКА в тройке худших защитных линий, Торопа и Акинфеева тоже не жалели. Ужасная статистика, тренерам Федотову и Галактионову надо анализировать игру их команд без мяча и неумение приличных по составам коллективов контролировать мяч даже против середняков. У «Локомотива» каждый четвертый пас неудачный, с таким браком не станешь открытием сезона. А ЦСКА слишком долго ждал усиления, футболисты устали, нужна пауза, чтобы наиграть новичков.
«Зенит» признал собственную уязвимость
Семак накинулся на арбитра после матча с ЦСКА, поскольку понимает, что об игре своей команды ему сказать нечего. Ну да, давили, атаковали, подавали мячи с углов поля. Было два момента до перерыва, но Акинфеев справился. Без стандартов «Зенит» рисковал оказаться еще ниже в таблице РПЛ. Середняк «Пари НН» без удаления мог отбиться и сыграть с чемпионами вничью. «Спартак» слишком легко отказался от мировой как цели в матче против Семака. А ЦСКА был близок к победе над «Зенитом». «Рубин» в Казани, «Локомотив» в Санкт-Петербурге и прочие будущие соперники не будут фаворитами против петербуржцев. Не исключаем, что Семак в шестой раз подряд станет чемпионом, ведь даже с самыми сильными командами, вроде «армейцев», фаворит постоянно давит и может держать мяч. Но «Ростов», «Динамо» и ЦСКА показали, что если «Зенит» лидирует по цифрам, счет может быть в пользу соперника. Без Малкома и Кузяева чемпионы не первые по сумме голов, «Крылья Советов» забили на два мяча больше. «Зенит» на 11-м месте по ударам в створ, так что переход на схему «3-5-2» не стал панацеей ото всех болезней команды Семака. Первое место петербуржцев по владению мячом избавляет от множества моментов у ворот Кержакова, но Михаил показал против ЦСКА, что начудить его защита умеет на ровном месте даже без юного бразильца Ренана.
«Зенит» не такой монолитный, как раньше. Каждому сопернику Семака надо выходить на поле с мыслью, что смогут замучить фаворита и завоевать минимум ничью.
Отвратительное судейство с динамо и цска в пользу масквичей и не более!!!
С динамо обязан был судейка удалить макарова еще в 1 тайме (наиграл на три оранжевые карточки - что и подтвердили в КДК ),а вместо этого удалил игрока Зенита?!?
С цска вчера ку ку обязан был поставить хоть один из трех пенальти в ворота цска !
на Мантуане ,на Круговом и на Сергееве!!!
Отвратительное судейство с динамо и цска в пользу масквичей и не более!!!
С динамо обязан был судейка удалить макарова еще в 1 тайме (наиграл на три оранжевые карточки - что и подтвердили в КДК ),а вместо этого удалил игрока Зенита?!?
С цска вчера ку ку обязан был поставить хоть один из трех пенальти в ворота цска !
на Мантуане ,на Круговом и на Сергееве!!!
Ладно,когда дурачатся и говорят,что вся Россия будет болеть за...или против...в матче,а тут-то что?
Ладно,когда дурачатся и говорят,что вся Россия будет болеть за...или против...в матче,а тут-то что?
Вот это будет круто и смена чемпиона и конкурентоспособность повысится
Глядишь прогресс пойдёт
Вот это будет круто и смена чемпиона и конкурентоспособность повысится
Глядишь прогресс пойдёт
Я не буду сейчас как они злорадствовать, но как мне кажется сработал эффект бумеранга.
ЦСКА в последних трёх турах набрал всего 2 очка, Спартак в последних четырех турах всего одно очко, а Ростов имеет три поражения подряд и всего одну победу в последних пяти турах при четырёх поражениях.
Вот такая вот арифметика.
Я не буду сейчас как они злорадствовать, но как мне кажется сработал эффект бумеранга.
ЦСКА в последних трёх турах набрал всего 2 очка, Спартак в последних четырех турах всего одно очко, а Ростов имеет три поражения подряд и всего одну победу в последних пяти турах при четырёх поражениях.
Вот такая вот арифметика.
PS: Краснодар приятно удивил. Не думаю, что после прошлого сезона кто то ожидал от них такого старта. На данный момент единственная живая команда в лиге.
PS: Краснодар приятно удивил. Не думаю, что после прошлого сезона кто то ожидал от них такого старта. На данный момент единственная живая команда в лиге.