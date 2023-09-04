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«Спартак» на 9-м месте, а «Краснодар» лидирует. Резюме старта сезона в РПЛ

сегодня, 12:54
Игроки «Краснодара»

Подбили промежуточные итоги.

«Спартак» очутился в середине таблицы

Хотели быть первыми, а пока делят места с восьмого по десятое с «Пари НН» и «Ахматом». Во втором случае сосед по таблице уже сменил тренера Ташуева после неудачного старта. Абаскаль пока держится, но достаточно нескольких необъяснимых решений во вред «Спартаку», и у москвичей будет новый наставник. А пока фанаты популярного клуба справедливо канализируют негатив в сторону тренера, ведь «Спартак» глупейшим образом проиграл «Уралу» в концовке гостевого матча. Не прочитали игру «Зенита», сами вручили Семаку три очка. Нулевая ничья в родных стенах с нестабильным «Ахматом» тоже не подвиг «Спартака», которым можно гордиться. А поражение от «Краснодара» лишь продолжает черную серию из четырех игр. «Горожане» опережают «Спартак» в таблице на семь пунктов, огромное отставание после семи туров. На кону было 21 очко, но Абаскаль потерял одиннадцать. Причем не сказать, что команда слабая или в невероятном кризисе. Сильный по меркам РПЛ «Спартак» не побеждает, ведь упрямый тренер увлекся хаотичной ротацией и не занимается анализом соперников.

«Краснодар» пока никому не проигрывал

Пропустили 2 мяча. Подобное после семи туров случалось в РПЛ лишь шесть раз. Причем ЦСКА, «Спартак» и дважды «Зенит» становились после такого старта в обороне чемпионами. «Краснодар» собрался, это единственная команда РПЛ, которая пока не проигрывала. Лидер мог обыграть «Локомотив» и «Факел», стартовать с семи побед подряд. Но у тренера Владимира Ивича на десерт успех против «Спартака», так что ушли на перерыв довольными. У «Краснодара» эффективная команда. Они не лидеры по количеству голов, ударов, владению мячом, а по выстрелам в створ вообще на 11-м месте. Но обновленный подход привел к уменьшению ударов по воротам Сафонова – «горожане» на четвертом месте в этом рейтинге. А наличие Сперцяна и Кордобы дарит моменты и голы у чужих ворот. Есть сомнения, что хватит сил на тридцать туров, поскольку нет крутой скамейки, но «Краснодар» зажигает на старте сезона стабильный костер победы, где тлеют надежды конкурентов.

«Динамо» и «Крылья» в тройке по очкам

У «Динамо» две традиционно глупые мировые, вернее, потерянные победы. Получается, Личка мог лидировать с 18 пунктами. Странно получилось, если вспомнить о поражении от «Краснодара» в первом туре и не забывать о жестких ошибках в обороне Шунина. Отдаем должное новому тренеру москвичей Личке. После стартовых матчей чех понял, что надо подчиниться коллективу. «Динамо» не владеет мячом больше всех, чаще играют без него, даже в большинстве против «Ростова». Москвичи полагаются на цепкость команды, привычно среди лидеров по отборам и перехватам, ведь Скопинцев, Лаксальт и Фомин умеют драться за мяч. У «Динамо» нет высокого прессинга, Личка отказался от изначальной идеи создать московский «Оренбург». И стратегия сработала. У «Динамо» многовато нервных эпизодов в защите, но в целом успешный футбол. Их соседи по таблице «Крылья Советов» тоже пытаются стать рациональнее, чем были. Гарре, Ежов и Салтыков добавляют красоты в атаке, но команда Осинькина реже нарываться на ответные атаки, чем раньше. Место в тройке по очкам это великолепный результат, самарцам воздалось за невезение в прошлом сезоне.

Плохо стартовали ЦСКА и «Локомотив»

При всем уважении к «Ростову», «Ахмату» и «Сочи», их нахождение в середине таблицы не удивляет. Это как успешная серия «Урала» из трех побед подряд. Не удивились, когда Ганчаренко после этого начал проигрывать. Но вот четыре осечки в семи турах от ЦСКА и «Локомотива» – событие нерядовое. Причем важно отметить, что по ожидаемым очкам «железнодорожники» на 14-м месте, а «армейцы» на скромной восьмой строчке. У голкипера Лантратова из «Локомотива» худшая оборона сезона по допущенным моментам. А ЦСКА в тройке худших защитных линий, Торопа и Акинфеева тоже не жалели. Ужасная статистика, тренерам Федотову и Галактионову надо анализировать игру их команд без мяча и неумение приличных по составам коллективов контролировать мяч даже против середняков. У «Локомотива» каждый четвертый пас неудачный, с таким браком не станешь открытием сезона. А ЦСКА слишком долго ждал усиления, футболисты устали, нужна пауза, чтобы наиграть новичков.

«Зенит» признал собственную уязвимость

Семак накинулся на арбитра после матча с ЦСКА, поскольку понимает, что об игре своей команды ему сказать нечего. Ну да, давили, атаковали, подавали мячи с углов поля. Было два момента до перерыва, но Акинфеев справился. Без стандартов «Зенит» рисковал оказаться еще ниже в таблице РПЛ. Середняк «Пари НН» без удаления мог отбиться и сыграть с чемпионами вничью. «Спартак» слишком легко отказался от мировой как цели в матче против Семака. А ЦСКА был близок к победе над «Зенитом». «Рубин» в Казани, «Локомотив» в Санкт-Петербурге и прочие будущие соперники не будут фаворитами против петербуржцев. Не исключаем, что Семак в шестой раз подряд станет чемпионом, ведь даже с самыми сильными командами, вроде «армейцев», фаворит постоянно давит и может держать мяч. Но «Ростов», «Динамо» и ЦСКА показали, что если «Зенит» лидирует по цифрам, счет может быть в пользу соперника. Без Малкома и Кузяева чемпионы не первые по сумме голов, «Крылья Советов» забили на два мяча больше. «Зенит» на 11-м месте по ударам в створ, так что переход на схему «3-5-2» не стал панацеей ото всех болезней команды Семака. Первое место петербуржцев по владению мячом избавляет от множества моментов у ворот Кержакова, но Михаил показал против ЦСКА, что начудить его защита умеет на ровном месте даже без юного бразильца Ренана.

«Зенит» не такой монолитный, как раньше. Каждому сопернику Семака надо выходить на поле с мыслью, что смогут замучить фаворита и завоевать минимум ничью.

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VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:47
"Эксперт" в своем репертуаре. Не меняет и не обновляет уже лет 10.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ветер23 (раскрыть)
сегодня в 21:35
Это для неофитов,а я -утверждаю.
Ветер23
Ветер23 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 21:29
Вангуешь?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
сегодня в 21:20
фефедотовщину искореним,прогоним смутьяна и вольнодумца
Mejiak3317
Mejiak3317
сегодня в 18:47, ред.
Интересно а автор матчи то хоть смотрит или ему обзоров хватает?!?
Отвратительное судейство с динамо и цска в пользу масквичей и не более!!!
С динамо обязан был судейка удалить макарова еще в 1 тайме (наиграл на три оранжевые карточки - что и подтвердили в КДК ),а вместо этого удалил игрока Зенита?!?
С цска вчера ку ку обязан был поставить хоть один из трех пенальти в ворота цска !
на Мантуане ,на Круговом и на Сергееве!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 18:03, ред.
Меня всегда поражает умение людей выступать от имени "неопределённого круга лиц"(выражаясь языком юриспруденции),или аналогичным образом пришпиливать свою обиду в качестве мнения того же неопределённого круга лиц.А тут ещё и блоки болельщиков команд умудрился создать.
Ладно,когда дурачатся и говорят,что вся Россия будет болеть за...или против...в матче,а тут-то что?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 18:00, ред.
"Краснодар" привычно для себя не станет чемпионом.А пока радует свою публику.Скоро всё вернётся на круги своя и тут,как я прогнозировал закат "Урала".
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:08
А зачем нервничать и переживать? Спартак лидер.... второй восьмерки, т.е. нижней половины таблицы. Идет уверенно на 9 месте. Менять ничего не надо!
Сп62
Сп62 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:57
Для того, чтобы прессинговать в средине поля нужны игроки типа Пруцева и Мартинса. В начале сезона именно они делали погоду.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:52
Даёшь Краснодар чемпион
Вот это будет круто и смена чемпиона и конкурентоспособность повысится
Глядишь прогресс пойдёт
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:52
Абаскаль сделает выводы, нужно формировать центр поля и количество подходов к чужим воротам,не сбавляя в прессинге и подборах,а лучше наладить позиционную атаку и запирать соперников в штрафной
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:50
Ещё буквально пару тройку туров назад болельщики, особенно трёх клубов (ЦСКА, Спартак, Ростов) смеялись над Локо, что они занимают 8-10 место и вот на тебе Локо на 6 месте, ЦСКА на 7, Спартак 10, а Ростов 11.
Я не буду сейчас как они злорадствовать, но как мне кажется сработал эффект бумеранга.
ЦСКА в последних трёх турах набрал всего 2 очка, Спартак в последних четырех турах всего одно очко, а Ростов имеет три поражения подряд и всего одну победу в последних пяти турах при четырёх поражениях.
Вот такая вот арифметика.
Red blu
Red blu
сегодня в 14:05
А в турнирной таблице Спартак указан на 10 месте, а не на 9-ом.
Omanga
Omanga
сегодня в 13:31, ред.
Спартак на десятом месте и ему там удобно.
Александр V
Александр V ответ Дед и ушко (раскрыть)
сегодня в 13:17, ред.
Вероятно потому что СпаМ перед началом сезона смотрелся очень многообещающе. Основным, если не единственным конкурентом Зенита в борьбе за золото. А по итогам первой четверти ( почти ) Зенит буксует из-за дыры в обороне, а у СпаМ вообще полный Абаскаль ) и место около подвала.
PS: Краснодар приятно удивил. Не думаю, что после прошлого сезона кто то ожидал от них такого старта. На данный момент единственная живая команда в лиге.
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 13:07
Хорошая статья, автор молодец. Только почему невнятный середняк "Спартак" в начале таблицы и попал в разбор первым? Он популярен? Посещаемость говорит, что многие впереди по этому показателю. Он богат? Уже давно нет. Он скандален? Да. И это всё.
Гость
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