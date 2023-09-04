«Спартак» на 9-м месте, а «Краснодар» лидирует. Резюме старта сезона в РПЛ

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сегодня, 12:54

Подбили промежуточные итоги.

«Спартак» очутился в середине таблицы

Хотели быть первыми, а пока делят места с восьмого по десятое с «Пари НН» и «Ахматом». Во втором случае сосед по таблице уже сменил тренера Ташуева после неудачного старта. Абаскаль пока держится, но достаточно нескольких необъяснимых решений во вред «Спартаку», и у москвичей будет новый наставник. А пока фанаты популярного клуба справедливо канализируют негатив в сторону тренера, ведь «Спартак» глупейшим образом проиграл «Уралу» в концовке гостевого матча. Не прочитали игру «Зенита», сами вручили Семаку три очка. Нулевая ничья в родных стенах с нестабильным «Ахматом» тоже не подвиг «Спартака», которым можно гордиться. А поражение от «Краснодара» лишь продолжает черную серию из четырех игр. «Горожане» опережают «Спартак» в таблице на семь пунктов, огромное отставание после семи туров. На кону было 21 очко, но Абаскаль потерял одиннадцать. Причем не сказать, что команда слабая или в невероятном кризисе. Сильный по меркам РПЛ «Спартак» не побеждает, ведь упрямый тренер увлекся хаотичной ротацией и не занимается анализом соперников.

«Краснодар» пока никому не проигрывал

Пропустили 2 мяча. Подобное после семи туров случалось в РПЛ лишь шесть раз. Причем ЦСКА , «Спартак» и дважды «Зенит» становились после такого старта в обороне чемпионами. «Краснодар» собрался, это единственная команда РПЛ , которая пока не проигрывала. Лидер мог обыграть «Локомотив» и «Факел», стартовать с семи побед подряд. Но у тренера Владимира Ивича на десерт успех против «Спартака», так что ушли на перерыв довольными. У «Краснодара» эффективная команда. Они не лидеры по количеству голов, ударов, владению мячом, а по выстрелам в створ вообще на 11-м месте. Но обновленный подход привел к уменьшению ударов по воротам Сафонова – «горожане» на четвертом месте в этом рейтинге. А наличие Сперцяна и Кордобы дарит моменты и голы у чужих ворот. Есть сомнения, что хватит сил на тридцать туров, поскольку нет крутой скамейки, но «Краснодар» зажигает на старте сезона стабильный костер победы, где тлеют надежды конкурентов.

«Динамо» и «Крылья» в тройке по очкам

У «Динамо» две традиционно глупые мировые, вернее, потерянные победы. Получается, Личка мог лидировать с 18 пунктами. Странно получилось, если вспомнить о поражении от «Краснодара» в первом туре и не забывать о жестких ошибках в обороне Шунина. Отдаем должное новому тренеру москвичей Личке. После стартовых матчей чех понял, что надо подчиниться коллективу. «Динамо» не владеет мячом больше всех, чаще играют без него, даже в большинстве против «Ростова». Москвичи полагаются на цепкость команды, привычно среди лидеров по отборам и перехватам, ведь Скопинцев, Лаксальт и Фомин умеют драться за мяч. У «Динамо» нет высокого прессинга, Личка отказался от изначальной идеи создать московский «Оренбург». И стратегия сработала. У «Динамо» многовато нервных эпизодов в защите, но в целом успешный футбол. Их соседи по таблице «Крылья Советов» тоже пытаются стать рациональнее, чем были. Гарре, Ежов и Салтыков добавляют красоты в атаке, но команда Осинькина реже нарываться на ответные атаки, чем раньше. Место в тройке по очкам это великолепный результат, самарцам воздалось за невезение в прошлом сезоне.

Плохо стартовали ЦСКА и «Локомотив»

При всем уважении к «Ростову», «Ахмату» и «Сочи», их нахождение в середине таблицы не удивляет. Это как успешная серия «Урала» из трех побед подряд. Не удивились, когда Ганчаренко после этого начал проигрывать. Но вот четыре осечки в семи турах от ЦСКА и «Локомотива» – событие нерядовое. Причем важно отметить, что по ожидаемым очкам «железнодорожники» на 14-м месте, а «армейцы» на скромной восьмой строчке. У голкипера Лантратова из «Локомотива» худшая оборона сезона по допущенным моментам. А ЦСКА в тройке худших защитных линий, Торопа и Акинфеева тоже не жалели. Ужасная статистика, тренерам Федотову и Галактионову надо анализировать игру их команд без мяча и неумение приличных по составам коллективов контролировать мяч даже против середняков. У «Локомотива» каждый четвертый пас неудачный, с таким браком не станешь открытием сезона. А ЦСКА слишком долго ждал усиления, футболисты устали, нужна пауза, чтобы наиграть новичков.

«Зенит» признал собственную уязвимость

Семак накинулся на арбитра после матча с ЦСКА , поскольку понимает, что об игре своей команды ему сказать нечего. Ну да, давили, атаковали, подавали мячи с углов поля. Было два момента до перерыва, но Акинфеев справился. Без стандартов «Зенит» рисковал оказаться еще ниже в таблице РПЛ . Середняк «Пари НН» без удаления мог отбиться и сыграть с чемпионами вничью. «Спартак» слишком легко отказался от мировой как цели в матче против Семака. А ЦСКА был близок к победе над «Зенитом». «Рубин» в Казани, «Локомотив» в Санкт-Петербурге и прочие будущие соперники не будут фаворитами против петербуржцев. Не исключаем, что Семак в шестой раз подряд станет чемпионом, ведь даже с самыми сильными командами, вроде «армейцев», фаворит постоянно давит и может держать мяч. Но «Ростов», «Динамо» и ЦСКА показали, что если «Зенит» лидирует по цифрам, счет может быть в пользу соперника. Без Малкома и Кузяева чемпионы не первые по сумме голов, «Крылья Советов» забили на два мяча больше. «Зенит» на 11-м месте по ударам в створ, так что переход на схему «3-5-2» не стал панацеей ото всех болезней команды Семака. Первое место петербуржцев по владению мячом избавляет от множества моментов у ворот Кержакова, но Михаил показал против ЦСКА , что начудить его защита умеет на ровном месте даже без юного бразильца Ренана.

«Зенит» не такой монолитный, как раньше. Каждому сопернику Семака надо выходить на поле с мыслью, что смогут замучить фаворита и завоевать минимум ничью.