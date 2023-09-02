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Абаскаль взял на себя ответственность за поражение в матче с «Краснодаром»

вчера, 23:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч.

В чем была моя ошибка? Я — тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 06:49
Абаскаль совсем не делает работу над своими ошибками,
постоянно наступая на одни и те же грабли.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:03
Похоже кнут тренера заканчивается скамейкой. С таким подходом защиту будет колбасить не раз. После кнута стойкие оловянные солдатики, после пряника мягкое тело готовое принять дары природы.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:23
А теперь еще и нет альтернативы Соболеву - лютый звиздец. С этим сезоном уже все в начале сентября.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 01:21
Кто бы мог подумать? Ни один игрок не сыграл даже на тройку. Чем они там на тренировках занимаются - я хз.
протон
протон
сегодня в 00:46
Спустя 3 поражения признал ошибку. Спустя ещё 3 поражения признается, что нужно что-то делать. Когда Джикия будет падать на кого-нибудь и орать от боли уже в подтрибунке, а бухой Промес при приёме мяч будет отпускать за пределы стадиона, и Зарема будет говорить, что с детства считала Абаскаля плохим тренером, начнут искать очередного тренера.
Абаскаль, выставляет стартовый состав наугад, по-моему, нет стабильности, футболисты не смогут нормально сыграться, потому что каждый матч, он что-то новое вытворит, всё раскусили Спартак ещё после 3 тура, всё поняли как против него играть, нет вариативности, и гибкости, в этом проблема.
Futurista
Futurista ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 00:25
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 00:11
Как команда должна реагировать на это?

"Я виноват. В чём? Выпустил на поле недофутболистов. Потом взглянул на скамейку, нашёл более-менее приличные рожи и мы заиграли."
ABir
ABir
вчера в 23:47
Предыдущий матч уже показывал эту ошибку со стартовым составом. Но похоже Абаскаль не известна русская пословица про грабли
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:34, ред.
Каждый видит то, что хочет увидеть...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:32
Классный парень, одновременно якобы сказал, что это его ошибка, и назвал виновных за неё конкретных игроков)
Гость
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