Абаскаль взял на себя ответственность за поражение в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч.

В чем была моя ошибка? Я — тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам.