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Литва – Черногория: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:42
Литва – Черногория: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Литва – Черногория, который состоится 7 сентября 2023 года

Литва

В международном рейтинге ФИФА литовцы занимают 144-е место на текущий момент. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «зелёно-жёлтых». Нулевую ничью раскатала сборная Литвы с греческим «пиратским кораблём» в рамках товарищеской встречи. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «львами» из Болгарии в матче 3-го тура квалификации на Евро (1:1).

20 июня со счётом 0:2 литовцы на выезде проиграли венгерским «волшебным мадьярам».

Черногория

Черногорцы на сегодняшний день в рейтинге ФИФА находятся на 71-ом месте. Предлагаем освежить в памяти несколько матчей с участием «храбрых соколов» за последнее время. Пропустив пару голов, сборная Черногории дома проиграла в сухую сербам в матче 2-го тура квалификации. «Нулёвку» раскатали «храбрые соколы» на своём поле национальной команде Венгрии.

В рамках товарищеской встречи со счётом 1:4 сборная Черногории потерпела поражение от чешской «народной команды».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Литва – 5.20
  • Ничья – 3.60
  • Победит Черногория – 1.74
  • Победит Черногория с форой -1.5 – 3.00
  • Обе забьют — нет – 1.64
  • Обе забьют — да – 2.25
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

  • Литовцам пока не доводилось выигрывать у черногорцев
  • С марта месяца прошлого года «зелёно-жёлтые» не выигрывают
  • «Храбрые соколы» в двух матчах из десяти крайних одержали победы
  • Из пяти последних встреч с участием сборной Черногории четыре завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.59. В предстоящем матче команды вряд ли порадуют своих болельщиков результативной игрой. Статистика недавних игр, как литовской сборной, так и черногорской указывает нам на то, что данный исход наиболее вероятен.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:04
Тотал меньше 2,5 проходил во всех матчах этих команд в отборе на ЧЕ-2024. Более того, команды на двоих забили 2 мяча, что говорит о проблемах этих сборных в атаке. Дополнительным фактором, я бы назвал тот факт, что у обеих команд неважный процент владения мячом. Средний показатель сборной Литвы в предыдущих трёх поединках составляет примерно 36, 6 %, у Черногории чуть побольше — 37, 3. Вряд ли мы увидим голевую феерию и в этот раз, поскольку обе сборных явно нацелены на оборону.
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