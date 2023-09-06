Литва – Черногория: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Литва – Черногория, который состоится 7 сентября 2023 года

Литва

В международном рейтинге ФИФА литовцы занимают 144-е место на текущий момент. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «зелёно-жёлтых». Нулевую ничью раскатала сборная Литвы с греческим «пиратским кораблём» в рамках товарищеской встречи. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «львами» из Болгарии в матче 3-го тура квалификации на Евро (1:1).

20 июня со счётом 0:2 литовцы на выезде проиграли венгерским «волшебным мадьярам».

Черногория

Черногорцы на сегодняшний день в рейтинге ФИФА находятся на 71-ом месте. Предлагаем освежить в памяти несколько матчей с участием «храбрых соколов» за последнее время. Пропустив пару голов, сборная Черногории дома проиграла в сухую сербам в матче 2-го тура квалификации. «Нулёвку» раскатали «храбрые соколы» на своём поле национальной команде Венгрии.

В рамках товарищеской встречи со счётом 1:4 сборная Черногории потерпела поражение от чешской «народной команды».

Котировки БК Pinnacle

Победит Литва – 5.20

Ничья – 3.60

Победит Черногория – 1.74

Победит Черногория с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 1.64

Обе забьют — да – 2.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

Литовцам пока не доводилось выигрывать у черногорцев

С марта месяца прошлого года «зелёно-жёлтые» не выигрывают

«Храбрые соколы» в двух матчах из десяти крайних одержали победы

Из пяти последних встреч с участием сборной Черногории четыре завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.59. В предстоящем матче команды вряд ли порадуют своих болельщиков результативной игрой. Статистика недавних игр, как литовской сборной, так и черногорской указывает нам на то, что данный исход наиболее вероятен.