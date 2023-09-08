Босния и Герцеговина – Лихтенштейн: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Босния и Герцеговина – Лихтенштейн, который состоится 8 сентября 2023 года
Босния и Герцеговина
«Сине-жёлтые» в рейтинге ФИФА на данный момент занимают 62-е место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием сборной. Словаки дома обыграли «драконов» в рамках матча 2-го тура квалификации (2:0). На выезде в сухую сборная Боснии и Герцеговины потерпела поражение от португальцев, пропустив от соперника три гола. «Сине-жёлтые» владели мячом только 38% времени матча.
20 июня национальная команда Люксембурга со счётом 2:0 выиграла у «драконов» на их поле.
Лихтенштейн
Лихтенштейнская сборная в рейтинге ФИФА находится на 200-ом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Исландцы в гостях разгромили «красно-синих» в матче 2-го тура квалификации на Евро (7:0). «Красные львы» из Люксембурга на своём поле взяли верх над сборной Лихтенштейна (2:0). Опасных атак гости создали в четыре раза меньше.
С минимальным счётом словаки на выезде одержали победу над лихтенштейнцами.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Босния и Герцеговина – 1.03
- Ничья – 19.00
- Победит Лихтенштейн – 70.00
- Победит Босния и Герцеговина с форой -3.5 – 1.87
- Тотал голов больше 4.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.73
Статистика
- Семь очных встреч из девяти завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Четыре поражения потерпели «драконы» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «красно-синие» проиграли во всех десяти матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Боснии и Герцеговины с форой -3.5 гола коэффициент 1.87. С разницей в четыре гола «драконы» одержат победу над сборной Лихтенштейна. Возможно, «сине-жёлтые» заставят вратаря команды-соперника доставать мяч из сетки своих ворот гораздо чаще.