Босния и Герцеговина – Лихтенштейн: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1694176940

сегодня, 15:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Босния и Герцеговина – Лихтенштейн, который состоится 8 сентября 2023 года

Босния и Герцеговина

«Сине-жёлтые» в рейтинге ФИФА на данный момент занимают 62-е место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием сборной. Словаки дома обыграли «драконов» в рамках матча 2-го тура квалификации (2:0). На выезде в сухую сборная Боснии и Герцеговины потерпела поражение от португальцев, пропустив от соперника три гола. «Сине-жёлтые» владели мячом только 38% времени матча.

20 июня национальная команда Люксембурга со счётом 2:0 выиграла у «драконов» на их поле.

Лихтенштейн

Лихтенштейнская сборная в рейтинге ФИФА находится на 200-ом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Исландцы в гостях разгромили «красно-синих» в матче 2-го тура квалификации на Евро (7:0). «Красные львы» из Люксембурга на своём поле взяли верх над сборной Лихтенштейна (2:0). Опасных атак гости создали в четыре раза меньше.

С минимальным счётом словаки на выезде одержали победу над лихтенштейнцами.

Котировки БК Pinnacle

Победит Босния и Герцеговина – 1.03

Ничья – 19.00

Победит Лихтенштейн – 70.00

Победит Босния и Герцеговина с форой -3.5 – 1.87

Тотал голов больше 4.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 4.5 голов – 1.73

Статистика

Семь очных встреч из девяти завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Четыре поражения потерпели «драконы» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «красно-синие» проиграли во всех десяти матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Боснии и Герцеговины с форой -3.5 гола коэффициент 1.87. С разницей в четыре гола «драконы» одержат победу над сборной Лихтенштейна. Возможно, «сине-жёлтые» заставят вратаря команды-соперника доставать мяч из сетки своих ворот гораздо чаще.