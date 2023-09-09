Эстония – Швеция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Эстония – Швеция, который состоится 9 сентября 2023 года

Эстония

Эстонская сборная в международном рейтинге ФИФА занимает 111-е место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием эстонцев. 27 марта в рамках матча 2-го тура группового раунда квалификации австрийцы с разницей в один мяч обыграли сборную Эстонии. Ничью раскатали «синие футболки» с азербайджанцами на их поле в игре следующего тура квалификации на Евро (1:1).

20 июня дома со счётом 0:3 эстонцы проиграли бельгийцам.

Швеция

Шведы в мировом рейтинге ФИФА находятся на двадцать третьем месте. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «сине-жёлтых» за последнее время. Сборная Швеции уверенно с большим счётом обыграла национальную футбольную команду Азербайджана (5:0). Четыре гола из пяти были забиты во второй половине встречи. С разницей в три гола шведы обыграли новозеландскую сборную в товарищеском матче.

Со счётом 0:2 «сине-жёлтые» в гостях проиграли австрийцам.

Котировки БК Pinnacle

Победит Эстония – 8.20

Ничья – 4.70

Победит Швеция – 1.42

Победит Швеция с форой -1.5 – 2.14

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Два гола забили эстонцы в ворота шведской сборной в пяти крайних очных встречах

Из пяти последних матчей сборная Швеции обыграла своих оппонентов в трёх поединках

За тот же период эстонская сборная одержала одну победу.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Швеции с форой -1.5 гола коэффициент 2.14. Давненько шведы не выигрывали эстонцев с разницей в пару мячей. На данном этапе такой исход вполне возможен.