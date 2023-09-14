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«Саннефьорд» — «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:41
«Саннефьорд» — «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» – «Стрёмсгодсет», который состоится 16 сентября 2023 года

«Саннефьорд»

В чемпионате Норвегии «Саннефьорд» занимает четырнадцатое место на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «красно-синих». На выезде с минимальным счётом в рамках матча 19-го тура «Саннефьорд» уступил команде «Тромсё». Дома «красно-синие» раскатали нулевую ничью с «Хёугесунном» в игре позапрошлого тура Элитсерии.

3 сентября со счётом 2:3 «Саннефьорд» в гостях проиграл «Одду»/

«Стрёмсгодсет»

На сегодняшний день «Стрёмсгодсет» в турнирной таблице чемпионата находится на десятой строчке. Вспомним несколько матчей «сине-белых» за последнее время. В рамках матча 18-го тура «Поместье» в гостях выиграло у «Сарпсборга 08» с разницей в один мяч (2:1). С таким же счётом в игре следующего тура на своём поле «Стрёмсгодсет» уступил «канарейкам» из Лиллестрёма.

В рамках матча 21-го тура со счётом 2:1 «сине-белые» дома обыграли команду «Стабек»/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саннефьорд» – 2.27
  • Ничья – 3.70
  • Победит «Стрёмсгодсет» – 2.85
  • Победит «Саннефьорд» с форой -1.5 – 3.85
  • Обе забьют — нет – 2.45
  • Обе забьют — да – 1.51
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

  • Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три очные встречи из пяти крайних
  • В двух встречах из пяти последних «Саннефьорд» проиграл
  • За такой же период «Стрёмсгодсет» уступил своим оппонентам в трёх поединках.

Прогноз

В данной паре непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче не будет. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.70.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:32
думаю что с большой долей вероятности нас ожидает скучный матч. Вероятно ничейный результат с минимум голов.
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