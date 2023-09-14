«Саннефьорд» — «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» – «Стрёмсгодсет», который состоится 16 сентября 2023 года
«Саннефьорд»
В чемпионате Норвегии «Саннефьорд» занимает четырнадцатое место на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «красно-синих». На выезде с минимальным счётом в рамках матча 19-го тура «Саннефьорд» уступил команде «Тромсё». Дома «красно-синие» раскатали нулевую ничью с «Хёугесунном» в игре позапрошлого тура Элитсерии.
3 сентября со счётом 2:3 «Саннефьорд» в гостях проиграл «Одду»/
«Стрёмсгодсет»
На сегодняшний день «Стрёмсгодсет» в турнирной таблице чемпионата находится на десятой строчке. Вспомним несколько матчей «сине-белых» за последнее время. В рамках матча 18-го тура «Поместье» в гостях выиграло у «Сарпсборга 08» с разницей в один мяч (2:1). С таким же счётом в игре следующего тура на своём поле «Стрёмсгодсет» уступил «канарейкам» из Лиллестрёма.
В рамках матча 21-го тура со счётом 2:1 «сине-белые» дома обыграли команду «Стабек»/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саннефьорд» – 2.27
- Ничья – 3.70
- Победит «Стрёмсгодсет» – 2.85
- Победит «Саннефьорд» с форой -1.5 – 3.85
- Обе забьют — нет – 2.45
- Обе забьют — да – 1.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три очные встречи из пяти крайних
- В двух встречах из пяти последних «Саннефьорд» проиграл
- За такой же период «Стрёмсгодсет» уступил своим оппонентам в трёх поединках.
Прогноз
В данной паре непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче не будет. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.70.