«Саннефьорд» — «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» – «Стрёмсгодсет», который состоится 16 сентября 2023 года

«Саннефьорд»

В чемпионате Норвегии «Саннефьорд» занимает четырнадцатое место на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «красно-синих». На выезде с минимальным счётом в рамках матча 19-го тура «Саннефьорд» уступил команде «Тромсё». Дома «красно-синие» раскатали нулевую ничью с «Хёугесунном» в игре позапрошлого тура Элитсерии.

3 сентября со счётом 2:3 «Саннефьорд» в гостях проиграл «Одду»/

«Стрёмсгодсет»

На сегодняшний день «Стрёмсгодсет» в турнирной таблице чемпионата находится на десятой строчке. Вспомним несколько матчей «сине-белых» за последнее время. В рамках матча 18-го тура «Поместье» в гостях выиграло у «Сарпсборга 08» с разницей в один мяч (2:1). С таким же счётом в игре следующего тура на своём поле «Стрёмсгодсет» уступил «канарейкам» из Лиллестрёма.

В рамках матча 21-го тура со счётом 2:1 «сине-белые» дома обыграли команду «Стабек»/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саннефьорд» – 2.27

Ничья – 3.70

Победит «Стрёмсгодсет» – 2.85

Победит «Саннефьорд» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 2.45

Обе забьют — да – 1.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились три очные встречи из пяти крайних

В двух встречах из пяти последних «Саннефьорд» проиграл

За такой же период «Стрёмсгодсет» уступил своим оппонентам в трёх поединках.

Прогноз

В данной паре непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. С большой долей вероятности победителя в предстоящем матче не будет. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.70.