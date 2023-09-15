Скандальный Фернандес, щедрый «Спартак» и скромные ставки. Итоги трансферной кампании в РПЛ

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вчера, 09:20

Рекорд поставили в последний день.

Нападающие

Давила ( ЦСКА ), Изидор («Зенит»), Даку («Рубин»), Сарвели («Локомотив»), Игнатьев («Сочи»), Сулейманов («Локомотив»), Шеттине («Урал»), Куэро («Оренбург»), Карпицкий («Крылья Советов»), Кухарчук («Пари НН»), Долгов («Факел»), Энрикес («Балтика»), Оганесян («Оренбург»).

ЦСКА не нашел замену Заболотному, зато взяли универсального чилийца Давилу. Оганесян из «Спартака» окончательно перешел в «Оренбург». «Локомотив» подписал Сулейманова и Сарвели, отдав Игнатьева свободным агентом в «Сочи», а Изидора в «Зенит». У «Рубина» хорош албанец Дака. А вот 19-летний эквадорец Куэро сыграл слишком мало минут за «Оренбург», чтобы делать выводы.

Вингеры и инсайды

Медина («Спартак»), Карраскаль («Динамо»), Бонгонда («Спартак»), Крамарич («Сочи»), Файзуллаев ( ЦСКА ), Ионов («Ростов»), Ковачев («Ахмат»), Гюрлюк («Оренбург»), Яколиш («Факел»), Мохеби («Ростов»), Багамаев («Факел»), Пряхин («Балтика»), Галоян («Балтика»), Ушаков («Крылья Советов»), Ранджелович («Рубин»), Мансилья («Оренбург»).

ЦСКА отдал вингеров соседям. Карраскаль оказался в «Динамо», а Медина перешел в «Спартак». Также «красно-белые» подписали шустрого Бонгонду, которого летом увидели в деле соперники. Еще отметим появление в «Сочи» Крамарича – нестабильный, но интересный атакующий игрок, и окончательный выкуп «Оренбургом» аргентинца Мансильи, игрока основы. Остальные пока ждут минуту славы.

Полузащитники

Битело («Динамо»), Кейрос («Зенит»), Чавес («Динамо»), Акбашев («Ростов»), Коваленко («Зенит»), Муро («Оренбург»), Бабкин («Крылья Советов»), Карапузов («Пари НН»), Даниэль («Ахмат»).

В предыдущем пункте хедлайнером был «Спартак» с Мединой и Бонгондой, а здесь «Динамо». Бразилец Битело и мексиканец Чавес пришли под основу. А вот Кейрос и Коваленко в «Зените» на подмену, пока Вендел и Клаудиньо не уехали. От Бабкина зависит баланс в игре «Крыльев Советов», забрали молодого парня у «Локомотива». А «Ростову» важно, чтобы хорошо сыграл умный Акбашев.

Опорные хавбеки

Иву («Рубин»), Камило («Ахмат»), Аюпов («Урал»), Эдедем («Пари НН»), Селе («Факел»), Якимов («Факел»), Ламейра («Балтика»), Аванесян («Балтика»), Трошечкин («Пари НН»).

Опорные хавбеки выросли в цене. Кайседо перешел в «Челси» за рекордные для АПЛ деньги, вместе с бонусами сумма может дойти до 133 млн евро. Не удивляет, что летом «Спартак» и ЦСКА не нашли сильных опорников. А в «Динамо» перевели в центр латераля Лаксальта. Из новичков важного амплуа можно выделить армянского нигерийца Иву из «Рубина». «Урал» забрал у «Оренбурга» опытного Аюпова, а у «Ахмата» 24-летний бразилец Камило, но его класс оценят осенью.

Латерали

М. Фернандес («Зенит»), Кельвен ( ЦСКА ), Рябчук («Спартак»), Вахания («Ростов»), Эктов («Краснодар»), Самошников («Локомотив»), Оласа («Краснодар»), Агбалака («Сочи»), Кики («Урал»), Живоглядов («Пари НН»), Стаматов («Пари НН»), Медведев («Сочи»), Калинин («Факел»), Рыбус («Рубин»), Р. Фернандес («Балтика»), Чернов («Ростов»), Мойсес ( ЦСКА ).

Одна из самых сильных позиций, много футболистов под основу. Гранды искали людей на фланги, хотя у многих клубов эти позиции не были дефицитными. Фернандеса представлять не нужно, Марио мог вернуться в ЦСКА , но очутился в «Зените». «Армейцы» взяли на левый фланг бразильца Кельвена и выкупили контракт Мойсеса, а «Спартак» подписал молдаванина Рябчука. У «Краснодара» появился уругваец Оласа, а «Локомотиву» важно, чтобы заиграл знакомый всем Самошников из «Рубина».

Центрбеки

Бальбуэна («Динамо»), Эракович («Зенит»), Бабич («Спартак»), Челикович («Ахмат»), Тормена («Краснодар»), Адамов («Оренбург»), Алвес («Сочи»), Итало («Урал»), Тихий («Пари НН»), Кудряшов («Факел»), Вуячич («Рубин»), Жиров («Балтика»), Гассама («Балтика»).

У нового капитана «Динамо» парагвайца Бальбуэны закончилась аренда в Бразилии, вернулся в Москву. Серб Эракович ехал в столицу, но очутился в «Зените» вместо «Спартака». «Красно-белые» подписали другого серба, Бабича. У «Ахмата» Семенову должен помогать молодой босниец Челикович. У «Краснодара» появился бразилец Тормена, навяжет конкуренцию Кайо. «Оренбург» арендовал универсального Адамова из «Зенита». Также в РПЛ после трех лет в Турции вернулся ветеран Кудряшов, перешел в «Факел».

Вратари

Адамов («Зенит»), Гудиев («Факел»), Джанаев («Балтика»), Беленов («Факел»), Кудравец («Динамо»), Гойло («Сочи»), Ботнарь («Пари НН»), Помазун («Урал»).

Здесь самый видный новичок не совсем новичок. Помазун давно играет за «Урал», пока Акинфеев не ушел на пенсию в ЦСКА . Илья отправился в очередную аренду, и это один из лучших голкиперов РПЛ последних лет. Раньше в числе самых классных вратарей лиги находился Беленов, но в «Рубине» потерял форму. В «Факеле» ветерану навязывает конкуренцию Гудиев. Адамова из «Сочи» забрали в «Зенит», но пока в основе Кержаков. Как видите, главный вратарский трансфер года случился зимой, когда «Локомотив» подписал Лантратова.

Итоги летней трансферной кампании

- Всем клубам РПЛ постоянно отказывали продавцы и сами футболисты. Лейтмотив летних кадровых поисков. Приходилось переключаться на третьих, четвертых и пятых кандидатов в списках.

- Тренеры разуверились, что можно найти мощных центрфорвардов, акцент сделали на вторых нападающих, вингерах и инсайдах. Многие клубы подписали игроков для линии атаки, но не в центр.

- Скауты активно искали латералей. Если суммировать количество и класс новичков, то именно крайние защитники с креном в атаку в центре внимания. И куда хуже дела обстоят с центральными беками. Ни класса, ни количества, налицо дефицит.

- По трансферным суммам лето получилось настолько скромным, что Битело стал рекордсменом, «Динамо» потратило деньги, полученные от трансфера Захаряна. «Зенит» заплатил 8 млн евро за Эраковича и 9 млн евро за вингера Педро, который до зимы остался в Бразилии. Сенсаций не было, это тройка самых дорогих новичков.

- В рекордной десятке по суммам по два человека из «Зенита», «Динамо» и ЦСКА , а также четыре трансфера «Спартака». Деньги отошли на десятый план. В прошлом в РПЛ платили 4 млн евро за Мирзова, а 7 млн евро за Игнатьева, сейчас таких безумных сделок нет.