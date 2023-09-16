«Кальяри» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1694884772

вчера, 20:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Серии A чемпионата Италии «Кальяри» – «Удинезе», который состоится 17 сентября 2023 года

«Кальяри»

С одним очком «красно-синие» занимают предпоследнее место в чемпионате Италии после трёх туров. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды за последнее время. Нулевую ничью раскатали «островитяне» в гостях с туринскими «быками». Дома в сухую, пропустив пару голов, «Кальяри» проиграл миланскому «Интеру» в рамках матча 2-го тура итальянской Серии A.

2 сентября «Болонья» выиграла у «сардинцев» в игре следующего тура чемпионата со счётом 2:1.

«Удинезе»

Команда из Удине в турнирной таблице Серии A находится на две строчки выше «Кальяри». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Удинезе» за последнее время. В игре первого тура чемпионата Италии на своём поле «чёрно-белые» проиграли «Ювентусу» (0:3). Миром разошлись «маленькие зебры» с «Салернитаной» в гостевой игре следующего тура чемпионата (1:1).

«Нулёвку» раскатали «чёрно-белые» с командой «Фрозиноне» в 3-ем туре Серии A.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 2.85

Ничья – 3.30

Победит «Удинезе» – 2.60

Победит «Удинезе» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Одну победу одержали «островитяне» в пяти крайних матчах

За такой же период «Удинезе» выиграл своих соперников в двух встречах.

Прогноз

Команды находятся примерно на одном уровне, и отдать предпочтение какой-то одной из них в предстоящем матче непросто. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.30.