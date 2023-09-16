«Хетафе» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Осасуна», который состоится 17 сентября 2023 года

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на данный момент четырнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Хетафе». Пропустив три гола, в сухую «городские» проиграли в гостях «жирондинцам». На своём поле с минимальным счётом «тёмно-синие» выиграли у «Алавеса» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

2 сентября мадридский «Реал» со счётом 2:1 выиграл у «городских».

«Осасуна»

«Красные» в Ла Лиге занимают одиннадцатое место после четырёх туров. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. С разницей в один мяч «красные» в гостях выиграли у «летучих мышей» из Валенсии. С общим счётом 3:4 по сумме двух встреч «Осасуна» проиграла бельгийскому «Брюгге» в финале квалификации Лиги конференций УЕФА .

3 сентября дома «красные» уступили со счётом 1:2 «Барселоне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.65

Ничья – 3.00

Победит «Осасуна» – 3.05

Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.70

Обе забьют — нет – 1.58

Обе забьют — да – 2.34

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.39

Статистика

С 2014 года «Осасуна» не выигрывает у «Хетафе»

Три поражения потерпели «красные» в пяти крайних матчах

В двух встречах из пяти последних «городские» выиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Хетафе» коэффициент 2.65. При прогнозировании исхода предстоящего матча доверимся статистике очных встреч команд.