«Хетафе» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Осасуна», который состоится 17 сентября 2023 года
«Хетафе»
«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на данный момент четырнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Хетафе». Пропустив три гола, в сухую «городские» проиграли в гостях «жирондинцам». На своём поле с минимальным счётом «тёмно-синие» выиграли у «Алавеса» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
2 сентября мадридский «Реал» со счётом 2:1 выиграл у «городских».
«Осасуна»
«Красные» в Ла Лиге занимают одиннадцатое место после четырёх туров. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. С разницей в один мяч «красные» в гостях выиграли у «летучих мышей» из Валенсии. С общим счётом 3:4 по сумме двух встреч «Осасуна» проиграла бельгийскому «Брюгге» в финале квалификации Лиги конференций УЕФА.
3 сентября дома «красные» уступили со счётом 1:2 «Барселоне».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 2.65
- Ничья – 3.00
- Победит «Осасуна» – 3.05
- Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.70
- Обе забьют — нет – 1.58
- Обе забьют — да – 2.34
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.39
Статистика
- С 2014 года «Осасуна» не выигрывает у «Хетафе»
- Три поражения потерпели «красные» в пяти крайних матчах
- В двух встречах из пяти последних «городские» выиграли.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Хетафе» коэффициент 2.65. При прогнозировании исхода предстоящего матча доверимся статистике очных встреч команд.