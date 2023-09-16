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«Хетафе» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:08
«Хетафе» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Осасуна», который состоится 17 сентября 2023 года

«Хетафе»

«Тёмно-синие» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на данный момент четырнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Хетафе». Пропустив три гола, в сухую «городские» проиграли в гостях «жирондинцам». На своём поле с минимальным счётом «тёмно-синие» выиграли у «Алавеса» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

2 сентября мадридский «Реал» со счётом 2:1 выиграл у «городских».

«Осасуна»

«Красные» в Ла Лиге занимают одиннадцатое место после четырёх туров. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Осасуны» за последнее время. С разницей в один мяч «красные» в гостях выиграли у «летучих мышей» из Валенсии. С общим счётом 3:4 по сумме двух встреч «Осасуна» проиграла бельгийскому «Брюгге» в финале квалификации Лиги конференций УЕФА.

3 сентября дома «красные» уступили со счётом 1:2 «Барселоне».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хетафе» – 2.65
  • Ничья – 3.00
  • Победит «Осасуна» – 3.05
  • Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.70
  • Обе забьют — нет – 1.58
  • Обе забьют — да – 2.34
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.85
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.39

Статистика

  • С 2014 года «Осасуна» не выигрывает у «Хетафе»
  • Три поражения потерпели «красные» в пяти крайних матчах
  • В двух встречах из пяти последних «городские» выиграли.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Хетафе» коэффициент 2.65. При прогнозировании исхода предстоящего матча доверимся статистике очных встреч команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк хетафе
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 12:28
Хетафе и Осасуна, само собой, дважды бились друг с дружкой под сенью предшествующего регулярного соревнования. И в обоих случаях полу мадридский коллектив брал верх над наваррцами соответственно с итогами 2:1 и 2:0, то есть, через интересующий нас тотал меньше 3.5. А вообще, Хетафе давно является неудобным противником для Осасуны, ведь "синие" не проигрывают Памплоне уже на протяжении аж 8-ми личных рандеву кряду. Ну а 4 гола забивалось в матчах "испанского Челси" и Здоровья еще в далеком 2011 году, короче говоря, 14 дуэлей назад! В связи с чем попробую предположить здесь заход ставки на 1Х +ТМ 3.5 за неплохой коэффициент.
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