«Ноттингем Форест» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Бёрнли», который состоится 18 сентября 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красных». С разницей в один мяч «ловкие деревья» на выезде уступили «манкунианцам» в матче 3-го тура Премьер-лиги. Со счётом 3:2 « МЮ » одержал победу. С минимальным счётом «лесники» уступили дома «Бёрнли» в 1/32 Кубка английской лиги.

2 сентября в матче 4-го тура АПЛ «лесники» неожиданно выиграли на выезде у лондонского «Челси»/

«Бёрнли»

«Бордовые» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Бёрнли» за последнее время. На своём поле с разницей в пару мячей подопечные Венсана Компани потерпели поражение от «Астон Виллы» в матче 3-го тура чемпионата. Со счётом 1:0 в 1/32 Кубка Английской лиги «бордовые», как мы уже упомянули ранее, неожиданно обыграли в гостях «лесников». Победный гол забил на девяностой минуте встречи швейцарский полузащитник Зеки Амдуни.

В игре 4-го тура Премьер-лиги «Бёрнли» проиграл дома «шпорам» со счётом 2:5/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.27

Ничья – 3.50

Победит «Бёрнли» – 3.20

Победит «Ноттингем Форест» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

«Бордовые» потерпели четыре поражения в пяти последних футбольных поединках

В трёх встречах из пяти крайних «лесники» проиграли своим соперникам.

Прогноз

При прогнозировании исхода будущей игры доверимся статистике личных матчей команд. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.91 на исход тотал меньше 2.5 голов за игру.