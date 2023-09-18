«Тюмень» – «Родина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура ФНЛ чемпионата России «Тюмень» – «Родина», который состоится 18 сентября 2023 года

«Тюмень»

Восьмое место занимают «геологи» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием тюменской команды за последнее время. С разницей в один мяч «Тюмень» выиграла у «Акрона» из Тольятти в рамках матча 7-го тура ФНЛ . На своём поле «чёрно-белые» уступили «Арсеналу» из Тулы в игре следующего тура чемпионата.

10 сентября ничейным исходом завершилась гостевая игра с владикавказской «Аланией» (1:1).

«Родина»

«Родина» в турнирной таблице ФНЛ занимает на сегодняшний день десятое место. Вспомним недавние успехи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «геологами». С разницей в три гола московская команда в гостях обыграла «Нефтехимик» в 7-ом туре чемпионата. Забив пару мячей, в сухую «Родина» обыграла дома московское «Торпедо» в игре следующего тура.

Со счётом 2:2 вничью сыграла «Родина» с «Енисеем» в прошлом туре чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тюмень» – 3.75

Ничья – 3.60

Победит «Родина» – 1.98

Победит «Родина» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «Тюмень» выиграла своих соперников

За такой же период «Родина» порадовала победами своих болельщиков в двух встречах

Из пяти последних матчей с участием «Родины» три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Отдать предпочтение какой-то конкретной команде в предстоящем матче непросто. Скорее всего, ни одна из команд не уйдёт с поля побеждённой. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.60.