«Тюмень» – «Родина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура ФНЛ чемпионата России «Тюмень» – «Родина», который состоится 18 сентября 2023 года
«Тюмень»
Восьмое место занимают «геологи» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием тюменской команды за последнее время. С разницей в один мяч «Тюмень» выиграла у «Акрона» из Тольятти в рамках матча 7-го тура ФНЛ. На своём поле «чёрно-белые» уступили «Арсеналу» из Тулы в игре следующего тура чемпионата.
10 сентября ничейным исходом завершилась гостевая игра с владикавказской «Аланией» (1:1).
«Родина»
«Родина» в турнирной таблице ФНЛ занимает на сегодняшний день десятое место. Вспомним недавние успехи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «геологами». С разницей в три гола московская команда в гостях обыграла «Нефтехимик» в 7-ом туре чемпионата. Забив пару мячей, в сухую «Родина» обыграла дома московское «Торпедо» в игре следующего тура.
Со счётом 2:2 вничью сыграла «Родина» с «Енисеем» в прошлом туре чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тюмень» – 3.75
- Ничья – 3.60
- Победит «Родина» – 1.98
- Победит «Родина» с форой -1.5 – 3.55
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79
Статистика
- Только в одном матче из пяти крайних «Тюмень» выиграла своих соперников
- За такой же период «Родина» порадовала победами своих болельщиков в двух встречах
- Из пяти последних матчей с участием «Родины» три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Отдать предпочтение какой-то конкретной команде в предстоящем матче непросто. Скорее всего, ни одна из команд не уйдёт с поля побеждённой. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.60.