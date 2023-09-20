«Серветт» – «Славия» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Серветт» – «Славия» Прага, который состоится 21 сентября 2023 года

«Серветт»

«Гранатовые» после шести матчей нового сезона Суперлиги Швейцарии занимают восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды из Женевы за последнее время. 26 августа в рамках матча 5-го тура чемпионата «Серветт» на выезде с разницей в три мяча проиграл «Ивердону». Дома с минимальным счётом «гранатовые» уступили команде «Янг Бойз».

16 сентября со счётом 4:1 «гранатовые» взяли верх над командой «Бюль». Дублем в матче отличился защитник из Конго Брэдли Мазику.

«Славия» Прага

Пражская команда в турнирной таблице чемпионата Чехии занимает на сегодняшний день второе место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Славии», чтобы оценить шансы команды в предстоящей игре с «Серветтом». С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «красно-белые» одержали победу над «Зарёй» из Луганска в финале квалификации Лиги Европы. С большим счётом «лоскутные» обыграли в матче 7-го тура Первой лиги команду «Карвина» (5:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Славия» в гостях выиграла у «Пардубице». Победный гол забил нападающий Вацлав Юречка в первой половине встречи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Серветт» – 3.55

Ничья – 3.65

Победит «Славия» Прага – 2.04

Победит «Славия» Прага с форой -1.5 – 3.50

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Три очные встречи из четырёх завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних матчей «Славия» обыграла в трёх встречах своих соперников

За такой же период «Серветт» взял верх над своими соперниками в двух поединках.

Прогноз

В январе текущего года «гранатовые» встречались на футбольном поле с «красно-белыми» из Праги в двух товарищеских матчах. Не забив ни одного мяча, женевский футбольный клуб пропустил четыре гола в двух встречах от «лоскутных». С большой долей вероятности снова «красно-белые» одержат победу над «Серветтом». Компания Pinnacle предлагает на победу «Славии» коэффициент 2.04.