«Шериф» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Шериф» – «Рома», который состоится 21 сентября 2023 года

«Шериф»

«Осы» в турнирной таблице чемпионата Молдавии занимают на сегодняшний день третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Шерифа». «Милсами» в сухую, забив пару мячей, обыграл на своём поле «жёлто-чёрных» в рамках матча 4-го тура Супер Лиги. С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «Шериф» выиграл в финале квалификации Лиги Европы у фарерского футбольного клуба «Клаксвик».

На прошлых выходных со счётом 5:1 «осы» обыграли команду «Флорешты».

«Рома»

«Жёлто-красные» на текущий момент в итальянской Серии A находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Ромы» за последнее время. В матче первого тура ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Салернитаной» (2:2). С одинаковым счётом 1:2 «Волчица» потерпела поражение от «Вероны» и «Милана».

17 сентября со счётом 7:0 «жёлто-красные» взяли верх над «Эмполи» в матче прошлого тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 7.00

Ничья – 4.30

Победит «Рома» – 1.48

Победит «Рома» с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Два поражения потерпела «Волшебная» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Шериф» уступил в одной встрече

В девяти матчах из десяти последних с участием «Ромы» исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ромы» коэффициент 1.48. Даже в гостях в предстоящем матче «жёлто-красные» одолеют «ос» из Тирасполя. На кураже после разгромной победы в матче прошлого тура чемпионата Италии «Волчица» выиграет у «Шерифа».