«Вест Хэм» – «Бачка-Топола»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вест Хэм» – «Бачка-Топола», который состоится 21 сентября 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в турнирной таблице чемпионата Англии занимают на данный момент шестое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «железных» за последнее время. С разницей в пару голов на выезде «Вест Хэм» выиграл у «Брайтона» в рамках матча 3-го тура Премьер-лиги. В один мяч «молотобойцы» взяли верх над «шляпниками» из Лутона (2:1).

На прошлых выходных «железные» проиграли дома «Ман Сити» со счётом 1:3.

«Бачка-Топола»

«Бачка-Топола» на сегодняшний день возглавляет турнирную таблицу Суперлиги Сербии. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время. Пять матчей длится выигрышная серия «сине-белых». С минимальным счётом «Бачка-Топола» в гостях выиграла у «Радника». Победный гол забил в конце первого тайма защитник Неманья Стоич. В товарищеской встрече с разницей в три гола «сине-белые» взяли верх над словацкой командой «Дунайска Стреда».

Со счётом 6:3 «Бачка-Топола» выиграла у «Железничара Панчево».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.12

Ничья – 9.00

Победит «Бачка-Топола» – 20.00

Победит «Вест Хэм» с форой -2.5 – 1.98

Обе забьют — нет – 1.61

Обе забьют — да – 2.27

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.88

Статистика

В двух встречах из десяти крайних «Бачка-Топола» проиграла своим соперникам

За такой же период «молотобойцы» уступили в трёх поединках

В четырёх крайних матчах с участием «железных» исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вест Хэма» с форой -2.5 гола коэффициент 1.98. На своём поле «молотобойцам» одержать победу над данным оппонентом с разницей в три мяча вполне реально.