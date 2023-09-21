«Стандард» – «Вестерло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Стандард» – «Вестерло», который состоится 22 сентября 2023 года

«Стандард»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают двенадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Стандарда» за последнее время. С минимальным счётом команда из города Льеж уступила дома команде «Серкль Брюгге» в рамках матча 4-го тура Высшей лиги. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграл «Стандард» с «Кортрейком» и «RWDM».

На прошлых выходных со счётом 3:1 «красные» на выезде взяли верх над «Эйпеном»/

«Вестерло»

Последнюю строчку турнирной таблицы Лиги Жюпиле занимают «жёлто-синие» на данный момент. Вспомним недавние матчи с участием «Вестерло», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Стандардом». Шесть матчей к ряду длится проигрышная серия «жёлто-синих». С разницей в один мяч «Вестерло» уступило дома команде «Мехелен» в матче 5-го тура чемпионата Бельгии (2:3). «Серкль Брюгге» взял верх над командой из города Вестерло (2:1).

В прошлом туре Лиги Жюпиле со счётом 0:3 дома «жёлто-синие» проиграли «Антверпену».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стандард» – 1.90

Ничья – 3.90

Победит «Вестерло» – 3.75

Победит «Стандард» с форой -1.5 – 3.15

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх матчах из десяти последних «Стандарт» уступил своим соперникам

За аналогичный период «Вестерло» проиграло в шести футбольных поединках.

Прогноз

В крайней встрече команд в мае текущего года «Вестерло» одержало победу над «Стандардом» со счётом 3:0. В предстоящем матче у «красных» есть возможность взять реванш. «Жёлто-синие» далеко не в лучшей своей форме. Компания Pinnacle предлагает на победу «Стандарда» коэффициент 1.90.