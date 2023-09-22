«Лутон Таун» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Вулверхэмптон», который состоится 23 сентября 2023 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают последнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «оранжево-бело-синих». С разницей в один гол «шляпники» взяли верх над «Гиллингемом» в 1/32 Кубка английской лиги. В один мяч «Лутон Таун» дома уступил «молотобойцам» в позапрошлом туре Премьер-лиги (1:2).

На прошлых выходных с минимальным счётом «оранжево-бело-синие» проиграли в гостях «Фулхэму» в матче 5-го тура АПЛ .

«Вулверхэмптон»

«Волки» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на данный момент на шестнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков «бродяг» за последнее время. Забив пять мячей, «Вулверхэмптон» выиграл в сухую у «Блэкпула» в 1/32 Кубка английской лиги. С разницей в один мяч «волки» проиграли в гостях «стекольщикам» в позапрошлом туре чемпионата Англии (2:3).

16 сентября со счётом 1:3 «бродяги» уступили дома «красным» из Ливерпуля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 3.25

Ничья – 3.50

Победит «Вулверхэмптон» – 2.24

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

В трёх футбольных поединках из пяти крайних «волки» проиграли своим соперникам

За такой же период «шляпники» уступили в четырёх матчах.

Прогноз

После домашнего поражения от «Ливерпуля» в предстоящей встрече «волки» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 2.24.