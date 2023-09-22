«Нант» – «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Нант» – «Лорьян», который состоится 23 сентября 2023 года

«Нант»

Пятнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции занимают «желто-зеленые» по итогу 5 сыгранных матчей. Вспомним как завершились эти футбольные встречи с участием «Канареек» . В матче первого тура «Нант» дома проиграл «Тулузе» со счетом 1:2, пропустив мяч на последней компенсированной минуте встречи . Со счётом 2:0 «желто-зеленые» уступили на выезде в матче 2-го тура команде «Лилль» , но при этом матч был конкурентный и результат был не по игре. В матче 3-го и 4-го туров Лиги 1 «Нант» дома сыграл 3:3 с командой «Монако» и соответственно 1:1 с командой «Марсель».

Пятый тур принес «желто-зеленым» победу над командой «Клермон» с минимальным счётом.

«Лорьян»

«Лорьян» в турнирной таблице чемпионата занимает двенадцатое месте. Предлагаем рассмотреть недавние матчи «оранжевых», что поможет нам спрогнозировать возможный результат матча 6-го тура с «канарейками». По итогам пяти туров «Лорьян» уступил лишь в одной встрече на выезде команде «Гавр» со счетом 0:3. Три матча «оранжевых» завершились ничейными исходами, которые они могут отнести себе в актив. Ничья в первом туре на выезде с командой «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:0, дома 1:1 с командой «Ницца» во втором туре и ничья 2:2 с командой «Монако».

Единственная победа «Лорьяна» в новом сезоне на данный момент это домашняя встреча 3-го тура против команды «Лилль» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 2.46

Ничья – 3.45

Победит «Лорьян» – 3.02

Победит «Нант» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

Четыре последних очных встречи команд из пяти проведенных на домашней арене «Канареек» в Лиги 1 завершились победами хозяев

«Лорьян» не побеждал на выезде в Лиги 1 с апреля 2023 года

Нант не имеет в текущем чемпионате домашних побед.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.45. Команды сейчас находятся на одном уровне, поэтому ждать уверенной победы какой-то одной из них не стоит. Нас ждет равное противостояние с голами с обеих сторон.