«Арсенал» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Тоттенхэм», который состоится 24 сентября 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают четвёртое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «шпорами». Девять матчей к ряду «Арсенал» не уступает своим соперникам. С разницей в пару голов на своём поле «красно-белые» взяли верх над «красными дьяволами» из Манчестера. В матче прошлого тура Премьер-лиги с минимальным счётом «канониры» обыграли в гостях «ирисок» из Ливерпуля.

20 сентября в игре первого тура группового раунда Лиги чемпионов «Арсенал» со счётом 4:0 выиграл у ПСВ .

«Тоттенхэм»

«Лилейно-белые» в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на сегодняшний день на две строчки выше «канониров». С «Арсеналом» у «шпор» на данный момент одинаковое количество очков. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Тоттенхэма» за последнее время. В 1/32 Кубка английской лиги после серии пенальти «лилейно-белые» уступили «дачникам» из Фулема. С разницей в три гола «шпоры» обыграли в гостях «бордовых» из Бёрнли (5:2).

На прошлых выходных дома со счётом 2:1 «шпоры» одержали победу над «клинками» из Шеффилда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.70

Ничья – 4.50

Победит «Тоттенхэм» – 4.60

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.70

Обе забьют — нет – 2.55

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.71

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из десяти последних футбольных поединков «шпоры» проиграли своим соперникам в трёх встречах

За такой же период «канониры» уступили только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на победу «Арсенала». На данном этапе «красно-белые» в отличной форме и вряд ли «шпоры» смогут остановить победное шествие «канониров».