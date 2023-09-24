«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Вест Хэм», который состоится 24 сентября 2023 года

«Ливерпуль»

«Красные» в турнирной таблице АПЛ на текущий момент входят в тройку самых сильных команд Англии. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды из Ливерпуля. Выигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает пять матчей к ряду. В сухую, забив три мяча, подопечные Юргена Клоппа одержали победу над «вилланами» из Бирмингема. С разницей в пару мячей «красные» в гостях взяли верх над «волками» из Вулверхэмптона.

21 сентября «Ливерпуль» со счётом 3:1 обыграл команду ЛАСК в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.

«Вест Хэм»

«Железные» из Лондона в чемпионате занимают на сегодняшний день шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Вест Хэма» за последнее время. В один мяч на выезде «молотобойцы» обыграли «шляпников» из Лутона в игре 4-го тура АПЛ . Дома «железные» потерпели поражение от «небесно-голубых» из Манчестера в матче следующего тура (1:3).

Со счётом 3:1 «Вест Хэм» взял верх над командой «Бачка-Топола» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.40

Ничья – 5.40

Победит «Вест Хэм» – 7.00

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.01

Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.64

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.79

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Только в одной игре из десяти последних «красные» уступили

За аналогичный период «молотобойцы» проиграли своим соперникам в трёх футбольных поединках.

Прогноз

В трёх крайних очных встречах «красные» выигрывали у «железных». В предстоящей встрече данный исход вполне возможен. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.40 на победу «Ливерпуля».