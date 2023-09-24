«Бетис» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Кадис», который состоится 24 сентября 2023 года

«Бетис»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на сегодняшний день одиннадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «Бетикоса». На своём поле с минимальным счётом «гелиополиты» одержали победу над «Райо Вальекано» в матче 4-го тура Ла Лиги. Пропустив пять мячей, «Бетис» проиграл в сухую «Барсе» на выезде.

21 сентября со счётом 0:1 «зелёно-белые» уступили «Рейнджерсу» в игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Кадис»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице Примеры находятся на одну строчку выше «Бетиса». Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Кадиса» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Альмерией» в рамках матча 3-го тура Ла Лиги. С разницей в два гола «жёлтая подлодка» из Кадиса взяла верх над «Вильярреалом» в игре следующего тура.

На прошлых выходных «жёлто-синие» со счётом 0:3 проиграли «баскам» из Бильбао.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 1.88

Ничья – 3.55

Победит «Кадис» – 4.40

Победит «Бетис» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 1.85

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Только в одной встрече из пяти последних «Бетис» одержал одну победу

За тот же период «Кадис» взял верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.73.