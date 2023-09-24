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«Бетис» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:33
«Бетис» – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Примеры чемпионата Испании «Бетис» – «Кадис», который состоится 24 сентября 2023 года

«Бетис»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Испании занимают на сегодняшний день одиннадцатое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних футбольных встреч с участием «Бетикоса». На своём поле с минимальным счётом «гелиополиты» одержали победу над «Райо Вальекано» в матче 4-го тура Ла Лиги. Пропустив пять мячей, «Бетис» проиграл в сухую «Барсе» на выезде.

21 сентября со счётом 0:1 «зелёно-белые» уступили «Рейнджерсу» в игре 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Кадис»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице Примеры находятся на одну строчку выше «Бетиса». Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Кадиса» за последнее время. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Альмерией» в рамках матча 3-го тура Ла Лиги. С разницей в два гола «жёлтая подлодка» из Кадиса взяла верх над «Вильярреалом» в игре следующего тура.

На прошлых выходных «жёлто-синие» со счётом 0:3 проиграли «баскам» из Бильбао.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бетис» – 1.88
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Кадис» – 4.40
  • Победит «Бетис» с форой -1.5 – 3.25
  • Обе забьют — нет – 1.85
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Только в одной встрече из пяти последних «Бетис» одержал одну победу
  • За тот же период «Кадис» взял верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей встречи. Компания Pinnacle предлагает на исход тотал меньше 2.5 голов за игру коэффициент 1.73.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бетис
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:37
В общем, Бетис является слишком самобытным и опытным клубом, чтобы ему, да еще и при поддержке своей обычно шумной торсиды, проигрывать тут совершенно обычному Кадису. Ведь, напомню, что в прошлой Примере севильские "огурчики" сумели занять достаточно высокую еврокубковую 6-ю итоговую позиции. В то время, как Кадис остановился на неприметном 14-м месте, то есть, лишь на 2 балла опередив тогда страшную бездну понижения в классе. Также стоит добавить, что в 7-ми последних рандеву "желтая субмарина" только однажды сумела переиграть Бетис. Причем все эти матчи завершились в не особо пылающих объятиях тотала меньше 3.5. Таким образом жду в данном андалусийском дерби проход ставки на 1Х + ТМ 3.5, за неплохой коэффициент.)
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