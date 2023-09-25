«Колон» – «Аргентинос Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Колон» – «Аргентинос Хуниорс», который состоится 26 сентября 2023 года

«Колон»

«Красно-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице группы A находятся на шестой строчке. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды. В один гол уступил «Колон» в гостях «Уракану» в матче 3-го тура. С таким же счётом в рамках игры следующего тура Кубка профессиональной лиги команда из Санта-Фе дома выиграла у клуба «Росарио Сентраль».

21 сентября с разницей в пару мячей «красно-чёрные» на выезде проиграли команде «Институто» в матче 5-го тура.

«Аргентинос Хуниорс»

Четвёртое место в своей группе занимают «красные жуки» после пяти туров. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке, предлагаем рассмотреть несколько матчей «красных». Со счётом 2:2 вничью завершилась домашняя игра 3-го тура с командой «Атлетико Тукуман». На выезде с минимальным счётом «Аргентинос Хуниорс» взял верх над «Банфилдом».

В рамках матча 5-го тура Кубка профессиональной лиги «Семенной сад» со счётом 3:1 одержал победу над клубом «Тальерес» из Кордобы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Колон» – 3.15

Ничья – 3.10

Победит «Аргентинос Хуниорс» – 2.29

Победит «Аргентинос Хуниорс» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Исходом тотал меньше 1.5 гола за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Три поражения потерпели «красно-чёрные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «красные жуки» уступили в двух встречах.

Прогноз

В трёх крайних личных матчах «Аргентинос» выигрывал у «Колона». Предстоящая игра не станет исключением. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.29 на победу команды «Аргентинос Хуниорс».