«Сельта» – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Алавес», который состоится 28 сентября 2023 года
«Сельта»
«Сельта» по итогам сыграных туров занимает восемнадцатое месте с четырьмя очками в активе. Все эти баллы набраны «небесными» в выездных играх. На домашней арене дела у команды еще хуже — ни одного забитого гола и ноль очков после трех игр. К одному из факторов таких неудачных результатов можно отнести отсутствие голов лидером команды Яго Аспасом. Единственная победа в активе «небесных» — выездная игра против «Альмерии»(3:2).
В рамках шестого тура «Сельта» уступила «Барселоне» со счетом 2:3, введя по ходу матча 2:0.
«Алавес»
«Алавес» занимают соседнее семнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе всего на два балла больше, чем у «Сельты». «Славные» в этом сеозоне набирают очки исключительно на домашнем поле, где у них две победы из трех сыгранных матчей, что является отличным результатом, учитывая, что они победили такие клубы, как «Севилья» и «Валенсия». Однако у команды серьезные проблемы с игрой на выезде: ноль набранных очков и ни одного забитого гола.
В последнем туре «Алавес» уступил впервые в сезоне дома «Атлетику» Бильбао(0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сельта» – 1.72
- Ничья – 3.65
- Победит «Алавес» – 2.45
- Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 1.63
- Обе забьют — да – 2.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61
Статистика
- «Сельта» обыгрывает «Алавес» в последних пяти играх в Примере.
- «Сельта» впервые за последние два года не забивает в трех матчах подряд на своем поле.
- Только «Алавес» и «Лас-Пальмас» не забивали голов на выезде в текущем сезоне.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Сельты» с форой -1.5 гола с коэффициентом 3.10. Победа «Сельты» на домашней арене — это то, чего давно ждут болельщики, и игра с «Алавесом» предоставляет идеальную возможность добыть первую победу в Примере.