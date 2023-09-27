«Сельта» – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Алавес», который состоится 28 сентября 2023 года

«Сельта»

«Сельта» по итогам сыграных туров занимает восемнадцатое месте с четырьмя очками в активе. Все эти баллы набраны «небесными» в выездных играх. На домашней арене дела у команды еще хуже — ни одного забитого гола и ноль очков после трех игр. К одному из факторов таких неудачных результатов можно отнести отсутствие голов лидером команды Яго Аспасом. Единственная победа в активе «небесных» — выездная игра против «Альмерии»(3:2).

В рамках шестого тура «Сельта» уступила «Барселоне» со счетом 2:3, введя по ходу матча 2:0.

«Алавес»

«Алавес» занимают соседнее семнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе всего на два балла больше, чем у «Сельты». «Славные» в этом сеозоне набирают очки исключительно на домашнем поле, где у них две победы из трех сыгранных матчей, что является отличным результатом, учитывая, что они победили такие клубы, как «Севилья» и «Валенсия». Однако у команды серьезные проблемы с игрой на выезде: ноль набранных очков и ни одного забитого гола.

В последнем туре «Алавес» уступил впервые в сезоне дома «Атлетику» Бильбао(0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.72

Ничья – 3.65

Победит «Алавес» – 2.45

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

«Сельта» обыгрывает «Алавес» в последних пяти играх в Примере.

«Сельта» впервые за последние два года не забивает в трех матчах подряд на своем поле.

Только «Алавес» и «Лас-Пальмас» не забивали голов на выезде в текущем сезоне.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Сельты» с форой -1.5 гола с коэффициентом 3.10. Победа «Сельты» на домашней арене — это то, чего давно ждут болельщики, и игра с «Алавесом» предоставляет идеальную возможность добыть первую победу в Примере.