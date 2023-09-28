«Шемрок Роверс» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Шелбурн», который состоится 29 сентября 2023 года
«Шемрок Роверс»
«Обручи» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шемрока», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Шелбурном». В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Роверс» взял верх над «Богемиансом» в рамках матча 29-го тура чемпионата Ирландии. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «кондитерами» из Дерри (1:1)
Нулевую ничью раскатал «Шемрок» со «студентами» в 31-ом туре Премьер-дивизиона.
«Шелбурн»
«Красные» на данный момент в чемпионате Ирландии находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. Беспроигрышная серия «Шелбурна» длится с июля месяца, что немного дольше, чем у «Шемрока». С минимальным счётом «красные» взяли верх над «Слайго Роверс». С одинаковым счётом 2:1 «Шелбурн» выиграл у «Сент-Патрикса» и «Корк Сити».
25 сентября ничейным исходом завершилась выездная игра с «Богемиансом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шемрок Роверс» – 1.72
- Ничья – 3.65
- Победит «Шелбурн» – 5.20
- Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.95
- Обе забьют — нет – 1.72
- Обе забьют — да – 2.09
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились ничейными исходами
- В одной игре из десяти крайних «Шелбурн» уступил своим соперникам
- За такой же период «Шемрок Роверс» проиграл в четырёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Шемрок» коэффициент 1.72. На своём поле «Обручи» не потеряют очки в предстоящей встрече.