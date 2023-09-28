«Шемрок Роверс» – «Шелбурн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шемрок Роверс» – «Шелбурн», который состоится 29 сентября 2023 года

«Шемрок Роверс»

«Обручи» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-дивизиона занимают первое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шемрока», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Шелбурном». В сухую, поразив три раза ворота соперника, «Роверс» взял верх над «Богемиансом» в рамках матча 29-го тура чемпионата Ирландии. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «кондитерами» из Дерри (1:1)

Нулевую ничью раскатал «Шемрок» со «студентами» в 31-ом туре Премьер-дивизиона.

«Шелбурн»

«Красные» на данный момент в чемпионате Ирландии находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. Беспроигрышная серия «Шелбурна» длится с июля месяца, что немного дольше, чем у «Шемрока». С минимальным счётом «красные» взяли верх над «Слайго Роверс». С одинаковым счётом 2:1 «Шелбурн» выиграл у «Сент-Патрикса» и «Корк Сити».

25 сентября ничейным исходом завершилась выездная игра с «Богемиансом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шемрок Роверс» – 1.72

Ничья – 3.65

Победит «Шелбурн» – 5.20

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.09

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились ничейными исходами

В одной игре из десяти крайних «Шелбурн» уступил своим соперникам

За такой же период «Шемрок Роверс» проиграл в четырёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Шемрок» коэффициент 1.72. На своём поле «Обручи» не потеряют очки в предстоящей встрече.