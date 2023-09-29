«Астон Вилла» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Брайтон», который состоится 30 сентября 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» после шести матчей текущего сезона занимают на данный момент шестое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «львов» за последнее время. С разницей в один мяч «Астон Вилла» в гостях уступила польской команде «Легия» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА (2:3). С минимальным счётом «вилланы» выиграли у «Челси» в игре прошлого тура чемпионата.

27 сентября со счётом 1:2 «львы» дома проиграли «Эвертону» в 1/16 Кубка английской лиги.

«Брайтон»

«Чайки» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ находятся на третьей строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Альбиона», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «вилланами». В рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Брайтон» дома уступил греческому АЕКу с разницей в один гол (2:3). В два гола «чайки» выиграли у «вишен» из Борнмута в матче прошлого тура Премьер-лиги.

С минимальным счётом «Брайтон» уступил «Челси» в 1/16 Кубка английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.65

Ничья – 3.90

Победит «Брайтон» – 2.47

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.85

Обе забьют — да – 1.39

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.76

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних матчей в трёх «львы» проиграли

За тот же период «чайки» уступили в двух встречах.

Прогноз

В данной паре непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде. В одном можно быть уверенным, что ни одна из команд не уйдёт с поля без забитого гола. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.39 на исход: обе забьют – да.