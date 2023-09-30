«Борнмут» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Арсенал», который состоится 30 сентября 2023 года
«Борнмут»
На текущий момент «вишни» занимают семнадцатое место в АПЛ. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Борнмута» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «чёрно-красные» дома с лондонским «Челси» в рамках матча 5-го тура чемпионата Англии. На прошлых выходных с разницей в пару мячей «вишни» проиграли в гостях «чайкам» из Брайтона в игре следующего тура Премьер-лиги.
27 сентября в 1/16 Кубка английской лиги «Борнмут» со счётом 2:0 выиграл у «Сток Сити».
«Арсенал»
«Канониры» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на пятой строчке турнирной таблицы. С июля месяца «красно-белые» не уступают своим оппонентам. Со счётом 4:0 в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» выиграл у ПСВ. Прошлый тур АПЛ для «канониров» завершился вничью. Миром разошлись «красно-белые» с «Тоттенхэмом» (2:2).
В 1/16 Кубка английской лиги «Арсенал» с минимальным счётом взял верх над «Брентфордом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 5.40
- Ничья – 4.50
- Победит «Арсенал» – 1.57
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.41
- Обе забьют — нет – 2.18
- Обе забьют — да – 1.69
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- В восьми матчах из десяти последних «канониры» обыграли своих соперников
- За аналогичный период «вишни» взяли верх над своими оппонентами в трёх поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.57 на победу «Арсенала». «Канониры» в отличной форме и вполне могут взять три очка в будущей встрече. В прошлом сезоне «канониры» выиграли в обоих матчах.