«Борнмут» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Арсенал», который состоится 30 сентября 2023 года

«Борнмут»

На текущий момент «вишни» занимают семнадцатое место в АПЛ . Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Борнмута» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «чёрно-красные» дома с лондонским «Челси» в рамках матча 5-го тура чемпионата Англии. На прошлых выходных с разницей в пару мячей «вишни» проиграли в гостях «чайкам» из Брайтона в игре следующего тура Премьер-лиги.

27 сентября в 1/16 Кубка английской лиги «Борнмут» со счётом 2:0 выиграл у «Сток Сити».

«Арсенал»

«Канониры» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на пятой строчке турнирной таблицы. С июля месяца «красно-белые» не уступают своим оппонентам. Со счётом 4:0 в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» выиграл у ПСВ . Прошлый тур АПЛ для «канониров» завершился вничью. Миром разошлись «красно-белые» с «Тоттенхэмом» (2:2).

В 1/16 Кубка английской лиги «Арсенал» с минимальным счётом взял верх над «Брентфордом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 5.40

Ничья – 4.50

Победит «Арсенал» – 1.57

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.41

Обе забьют — нет – 2.18

Обе забьют — да – 1.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В восьми матчах из десяти последних «канониры» обыграли своих соперников

За аналогичный период «вишни» взяли верх над своими оппонентами в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.57 на победу «Арсенала». «Канониры» в отличной форме и вполне могут взять три очка в будущей встрече. В прошлом сезоне «канониры» выиграли в обоих матчах.