«Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 30 сентября 2023 года

«Вест Хэм»

«Железные» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «молотобойцы» выиграли у «Бачки-Тополы» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1). С таким же счётом в прошлом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» проиграл в гостях «Ливерпулю».

С минимальным счётом «железные» взяли верх над «Линкольном» в 1/16 Кубка английской лиги.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» на сегодняшний день находятся на последней строчке турнирной таблицы АПЛ . Вспомним недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «молотобойцами». «Юнайтед» не радовал пока победами своих болельщиков в текущем сезоне. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Эвертоном» (2:2). В один мяч «Тоттенхэм» дома выиграл у «клинков» в матче позапрошлого тура Премьер-лиги.

На прошлых выходных с разгромным счётом 0:8 «Шеффилд Юнайтед» проиграл дома «Ньюкаслу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.45

Ничья – 4.90

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 6.80

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.16

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

Только одну победу одержали «клинки» в десяти последних матчах

За аналогичный период «железные» выиграли своих соперников в пяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Вест Хэма» коэффициент 1.45. На своём поле без особых проблем «железные» справятся с «клинками». Игра прошлого тура с «сороками» из Ньюкасла показала уровень команды «Шеффилд Юнайтед».