«Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 30 сентября 2023 года
«Вест Хэм»
«Железные» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в пару мячей «молотобойцы» выиграли у «Бачки-Тополы» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы (3:1). С таким же счётом в прошлом туре Премьер-лиги «Вест Хэм» проиграл в гостях «Ливерпулю».
С минимальным счётом «железные» взяли верх над «Линкольном» в 1/16 Кубка английской лиги.
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» на сегодняшний день находятся на последней строчке турнирной таблицы АПЛ. Вспомним недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «молотобойцами». «Юнайтед» не радовал пока победами своих болельщиков в текущем сезоне. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Эвертоном» (2:2). В один мяч «Тоттенхэм» дома выиграл у «клинков» в матче позапрошлого тура Премьер-лиги.
На прошлых выходных с разгромным счётом 0:8 «Шеффилд Юнайтед» проиграл дома «Ньюкаслу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.45
- Ничья – 4.90
- Победит «Шеффилд Юнайтед» – 6.80
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 2.16
- Обе забьют — нет – 2.02
- Обе забьют — да – 1.83
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
- Только одну победу одержали «клинки» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «железные» выиграли своих соперников в пяти встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Вест Хэма» коэффициент 1.45. На своём поле без особых проблем «железные» справятся с «клинками». Игра прошлого тура с «сороками» из Ньюкасла показала уровень команды «Шеффилд Юнайтед».