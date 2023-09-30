«Милан» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Лацио», который состоится 30 сентября 2023 года
«Милан»
«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» раскатал ничью с «Ньюкаслом» (0:0). С минимальным счётом в позапрошлом туре «Милан» выиграл у «Вероны» в игре позапрошлого тура Серии A/
27 сентября «дьяволы» в гостях выиграли у «Кальяри» со счётом 3:1.
«Лацио»
«Бело-голубые» после шести туров текущего сезона чемпионата Италии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «Лацио», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Миланом». На своём поле «орлы» разошлись миром с мадридским «Атлетико» в игре 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:1). В позапрошлом туре Серии A «бело-небесно-голубые» сыграли вничью с командой «Монца».
Со счётом 2:0 «Лацио» выиграло дома у «Торино» в игре 6-го тура чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 1.82
- Ничья – 3.75
- Победит «Лацио» – 4.70
- Победит «Милан» с форой -1.5 – 3.20
- Обе забьют — нет – 1.95
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Три победы одержали «красно-чёрные» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «орлята» выиграли в двух футбольных поединках.
Прогноз
В личных матчах команд «дьяволы» выигрывают на своём поле у «бело-голубых» на протяжении длительного времени. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Милан» в предстоящем матче коэффициент 1.82.