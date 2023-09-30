«Милан» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Италии «Милан» – «Лацио», который состоится 30 сентября 2023 года

«Милан»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают второе место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» раскатал ничью с «Ньюкаслом» (0:0). С минимальным счётом в позапрошлом туре «Милан» выиграл у «Вероны» в игре позапрошлого тура Серии A/

27 сентября «дьяволы» в гостях выиграли у «Кальяри» со счётом 3:1.

«Лацио»

«Бело-голубые» после шести туров текущего сезона чемпионата Италии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «Лацио», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Миланом». На своём поле «орлы» разошлись миром с мадридским «Атлетико» в игре 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:1). В позапрошлом туре Серии A «бело-небесно-голубые» сыграли вничью с командой «Монца».

Со счётом 2:0 «Лацио» выиграло дома у «Торино» в игре 6-го тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.82

Ничья – 3.75

Победит «Лацио» – 4.70

Победит «Милан» с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Три победы одержали «красно-чёрные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «орлята» выиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

В личных матчах команд «дьяволы» выигрывают на своём поле у «бело-голубых» на протяжении длительного времени. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Милан» в предстоящем матче коэффициент 1.82.