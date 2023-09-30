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«Рома» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:10
«Рома» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Рома» – «Фрозиноне», который состоится 01 октября 2023 года

«Рома»

«Рома» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Серии А после проведенных шести туров. Команда Жозе Мауринью испытывает сложности в поиске своей игры и продолжает показывать футбол низкого уровня. Единственный матч, который «Рома» может отнести к своим достижениям, это домашняя победа над «Эмполи» со счетом 7:0.

«Желто-красные» попытаются реабилитироваться в предстоящем матче за поражение в гостях новичку Серии А, клубу «Дженоа» (1:4).

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» идет без поражений после стартовой домашней неудачи с действующими чемпионами Италии «Наполи»(1:3). Это позволяет команде идти в верхней части турнирной таблицы. «Канарейки» редко уходят с поля без забитых голов, только в рамках третьего тура сыграли 0:0 с «Удинезе».

Ничейный результат в матче последнего тура с «Фиорентиной» показал готовность «Фрозиноне» добиваться положительного результата с командами высокого уровня.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.49
  • Ничья – 4.55
  • Победит «Фрозиноне» – 7.40
  • Победит «Рома» с форой -1.5 – 2.30
  • Обе забьют — нет – 1.81
  • Обе забьют — да – 2.01
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

  • «Рома» пропускает в трех играх подряд во всех турнирах.
  • «Рома» никогда в истории не теряла очки против «Фрозиноне» .
  • «Фрозиноне» оба матча сезона на выезде сыграла в ничью в рамках Серии А.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ромы» с форой -1.5 гола коэффициент 2.30.«Желто-красные» на данный момент сезона не нашли своей идеальной формы. Но игры с командами уровня «Фрозиноне» для подопечных Жозе Маоринью должны заканчиваться уверенными победами, если клуб хочет бороться за еврокубковые места.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк рома
Все комментарии
dadrail
dadrail
вчера в 18:47
Пора Роме и выигрывать у себя дома...
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