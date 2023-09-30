«Монако» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Монако» – «Марсель», который состоится 30 сентября 2023 года

«Монако»

«Монегаски» на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 занимают четвёртое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В рамках матча 4-го тура чемпионата Франции «Монако» выиграло дома у «Ланса» (3:0). 17 сентября ничейным исходом завершилась выездная игра с «Лорьяном» (2:2). Забитыми голами за «монегасков» отличились Головин и Балоган.

22 сентября с минимальным счётом «красно-белые» дома проиграли «Ницце».

«Марсель»

«Олимпик Марсель» на сегодняшний день занимает в текущем сезоне чемпионата Франции восьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Нулевую ничью раскатали «провансальцы» с «Тулузой» в домашней игре 5-го тура Лиги 1. В рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» в гостях сыграл вничью с «Аяксом» (3:3).

На прошлых выходных со счётом 4:0 ПСЖ выиграл у «южан».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 2.47

Ничья – 3.85

Победит «Марсель» – 2.75

Победит «Монако» с форой -1.5 – 4.60

Обе забьют — нет – 2.75

Обе забьют — да – 1.50

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.66

Статистика

Две очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

В двух матчах из пяти крайних «монегаски» обыграли своих соперников

За такой же период «провансальцы» выиграли в одной встрече.

Прогноз

В прошлом сезоне «монегаски» на своём поле уступили «южанам». В предстоящем матче у «красно-белых» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «Монако» коэффициент 2.47.