«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Брентфорд», который состоится 1 октября 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом «Ноттингем Форест» в гостях выиграл у «Челси» в рамках матча 4-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Бёрнли» в игре следующего тура Премьер-лиги (1:1).

На прошлых выходных со счётом 0:2 «лесники» уступили в гостях «небесно-голубым» из Манчестера.

«Брентфорд»

«Пчёлы» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды, чтобы оценить шансы «Брентфорда» на успех в будущей игре. С минимальным счётом «пчёлы» на выезде уступили «Ньюкаслу» в рамках матча позапрошлого тура. На прошлых выходных «Брентфорд» на своём поле с разницей в пару мячей проиграл «Эвертону».

27 сентября «пчёлы» дома потерпели поражение от «канониров» со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2.80

Ничья – 3.25

Победит «Брентфорд» – 2.65

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да

В шести футбольных поединках из десяти последних «лесники» проиграли

За такой же период «пчёлы» уступили в трёх встречах.

Прогноз

С большой долей вероятности команды обменяются голами в будущей игре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.82 на исход: обе забьют – да.