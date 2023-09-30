«Ноттингем Форест» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Брентфорд», который состоится 1 октября 2023 года
«Ноттингем Форест»
«Лесники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают двенадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С минимальным счётом «Ноттингем Форест» в гостях выиграл у «Челси» в рамках матча 4-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Бёрнли» в игре следующего тура Премьер-лиги (1:1).
На прошлых выходных со счётом 0:2 «лесники» уступили в гостях «небесно-голубым» из Манчестера.
«Брентфорд»
«Пчёлы» на текущий момент в турнирной таблице АПЛ находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды, чтобы оценить шансы «Брентфорда» на успех в будущей игре. С минимальным счётом «пчёлы» на выезде уступили «Ньюкаслу» в рамках матча позапрошлого тура. На прошлых выходных «Брентфорд» на своём поле с разницей в пару мячей проиграл «Эвертону».
27 сентября «пчёлы» дома потерпели поражение от «канониров» со счётом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 2.80
- Ничья – 3.25
- Победит «Брентфорд» – 2.65
- Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 5.25
- Обе забьют — нет – 2.03
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – да
- В шести футбольных поединках из десяти последних «лесники» проиграли
- За такой же период «пчёлы» уступили в трёх встречах.
Прогноз
С большой долей вероятности команды обменяются голами в будущей игре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.82 на исход: обе забьют – да.