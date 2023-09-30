«Дармштадт 98» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Дармштадт 98» – «Вердер», который состоится 1 октября 2023 года
«Дармштадт 98»
«Лилии» после пяти туров текущего сезона чемпионата Германии занимают предпоследнее место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием команды. На выезде с большим счётом «Дармштадт 98» проиграл «фармацевтам» из Леверкузена в рамках матча 3-го тура Бундеслиги. Ничейным исходом завершилась домашняя игра следующего тура чемпионата Германии (3:3).
22 сентября со счётом 1:3 «лилии» проиграли «швабам» из Штутгарта.
«Вердер»
«Бременцы» на данный момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «зелёно-белых». С минимальным счётом в рамках товарищеской встречи «музыканты» выиграли у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В позапрошлом туре на выезде «Вердер» проиграл с разницей в пару мячей «Хайденхайму» (2:4).
На прошлых выходных со счётом 2:1 «бременцы» взяли верх над «Кёльном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дармштадт 98» – 2.80
- Ничья – 3.75
- Победит «Вердер» – 2.40
- Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.41
- Обе забьют — нет – 2.34
- Обе забьют — да – 1.58
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Четыре поражения потерпели «лилии» в пяти последних матчах
- За тот же период «музыканты» уступили в двух встречах.
Прогноз
«Бременцы» вполне могут добыть три очка в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вердера» коэффициент 2.40. Не без труда, но гости, скорее всего, выиграют в будущем поединке.