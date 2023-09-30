«Дармштадт 98» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696100743

вчера, 22:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Дармштадт 98» – «Вердер», который состоится 1 октября 2023 года

«Дармштадт 98»

«Лилии» после пяти туров текущего сезона чемпионата Германии занимают предпоследнее место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием команды. На выезде с большим счётом «Дармштадт 98» проиграл «фармацевтам» из Леверкузена в рамках матча 3-го тура Бундеслиги. Ничейным исходом завершилась домашняя игра следующего тура чемпионата Германии (3:3).

22 сентября со счётом 1:3 «лилии» проиграли «швабам» из Штутгарта.

«Вердер»

«Бременцы» на данный момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «зелёно-белых». С минимальным счётом в рамках товарищеской встречи «музыканты» выиграли у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В позапрошлом туре на выезде «Вердер» проиграл с разницей в пару мячей «Хайденхайму» (2:4).

На прошлых выходных со счётом 2:1 «бременцы» взяли верх над «Кёльном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дармштадт 98» – 2.80

Ничья – 3.75

Победит «Вердер» – 2.40

Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.34

Обе забьют — да – 1.58

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Четыре поражения потерпели «лилии» в пяти последних матчах

За тот же период «музыканты» уступили в двух встречах.

Прогноз

«Бременцы» вполне могут добыть три очка в предстоящей встрече. Компания Pinnacle предлагает на победу «Вердера» коэффициент 2.40. Не без труда, но гости, скорее всего, выиграют в будущем поединке.