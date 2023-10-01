«Ницца» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Брест», который состоится 1 октября 2023 года

«Ницца»

«Гимнасты» в турнирной таблице чемпионата Франции на сегодняшний день занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В шести матчах к ряду «Ницца» не уступает своим соперникам. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «орлята» взяли верх над «Страсбургом» в игре 4-го тура Лиги 1. С разницей в один мяч ПСЖ на своём поле проиграл «Ницце» в матче следующего тура (2:3).

22 сентября с минимальным счётом «гимнасты» в гостях выиграли у «монегасков».

«Брест»

«Пираты» на данный момент в Лиге 1 находятся на второй строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Бреста», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «орлятами». Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Ренном» в рамках матча 4-го тура чемпионата Франции. С разницей в один мяч «пираты» в гостях выиграли у «Реймса» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Брест» обыграл команду «Лион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.78

Ничья – 3.85

Победит «Брест» – 4.50

Победит «Ницца» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет

Четыре победы одержали «орлята» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Брест» выиграл в шести футбольных поединках.

Прогноз

«Пираты» в трёх крайних матчах на поле «Ниццы» проиграли «орлятам». Компания Pinnacle предлагает на победу «Ниццы» в будущей встрече коэффициент 1.78.