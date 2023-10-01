«Ницца» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Брест», который состоится 1 октября 2023 года
«Ницца»
«Гимнасты» в турнирной таблице чемпионата Франции на сегодняшний день занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В шести матчах к ряду «Ницца» не уступает своим соперникам. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «орлята» взяли верх над «Страсбургом» в игре 4-го тура Лиги 1. С разницей в один мяч ПСЖ на своём поле проиграл «Ницце» в матче следующего тура (2:3).
22 сентября с минимальным счётом «гимнасты» в гостях выиграли у «монегасков».
«Брест»
«Пираты» на данный момент в Лиге 1 находятся на второй строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Бреста», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «орлятами». Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Ренном» в рамках матча 4-го тура чемпионата Франции. С разницей в один мяч «пираты» в гостях выиграли у «Реймса» (2:1).
На прошлых выходных с минимальным счётом «Брест» обыграл команду «Лион».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ницца» – 1.78
- Ничья – 3.85
- Победит «Брест» – 4.50
- Победит «Ницца» с форой -1.5 – 2.95
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
- Четыре победы одержали «орлята» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «Брест» выиграл в шести футбольных поединках.
Прогноз
«Пираты» в трёх крайних матчах на поле «Ниццы» проиграли «орлятам». Компания Pinnacle предлагает на победу «Ниццы» в будущей встрече коэффициент 1.78.