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«Ницца» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:40
«Ницца» – «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ницца» – «Брест», который состоится 1 октября 2023 года

«Ницца»

«Гимнасты» в турнирной таблице чемпионата Франции на сегодняшний день занимают четвёртое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В шести матчах к ряду «Ницца» не уступает своим соперникам. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «орлята» взяли верх над «Страсбургом» в игре 4-го тура Лиги 1. С разницей в один мяч ПСЖ на своём поле проиграл «Ницце» в матче следующего тура (2:3).

22 сентября с минимальным счётом «гимнасты» в гостях выиграли у «монегасков».

«Брест»

«Пираты» на данный момент в Лиге 1 находятся на второй строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей «Бреста», чтобы оценить шансы команды в будущей игре с «орлятами». Нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Ренном» в рамках матча 4-го тура чемпионата Франции. С разницей в один мяч «пираты» в гостях выиграли у «Реймса» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Брест» обыграл команду «Лион».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ницца» – 1.78
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Брест» – 4.50
  • Победит «Ницца» с форой -1.5 – 2.95
  • Обе забьют — нет – 2.00
  • Обе забьют — да – 1.84
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

  • Три крайние очные встречи команд завершились исходом: обе забьют – нет
  • Четыре победы одержали «орлята» в десяти последних матчах
  • За аналогичный период «Брест» выиграл в шести футбольных поединках.

Прогноз

«Пираты» в трёх крайних матчах на поле «Ниццы» проиграли «орлятам». Компания Pinnacle предлагает на победу «Ниццы» в будущей встрече коэффициент 1.78.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ницца
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:07
Время расставит все по своим местам. Удивительно, но после шести проведенных туров именно эти команды возглавляют турнирную таблицу. Не слишком ли букмекеры переоценивают "орлят"? Или недооценивают Брест? Ницца уже смогла забить трижды чемпиону, выстояла против Монако. У Бреста не было провалов даже в противостоянии с провансальцев. Возможно фаворитом Ницца со стороны букмекеров идет верно, но гости точно в состоянии продолжить свою беспроигрышную серию. Коэффициенты даже на плюсовую фору "пиратов" в один гол 1.60-1.70. Что очень удивляет.
Гость
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