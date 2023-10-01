«Тулуза» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Тулуза» – «Мец», который состоится 1 октября 2023 года

«Тулуза»

«Фиолетовые» после шести туров текущего сезона Лиги 1 занимают на данный момент шестнадцатое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Тулузы», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Мецом». В рамках матча 5-го тура чемпионата Франции «малыши» в Марселе разошлись миром с местными «провансальцами» (0:0). Ничейным исходом завершилась игра первого тура Лиги Европы с бельгийским «Юнионом».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Тулуза» в гостях проиграла команде «Ланс».

«Мец»

«Тёмно-бордовые» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на двенадцатой строчке. Предлагаем вспомнить несколько матчей с участием команды за последнее время. В товарищеской встрече «Мец» раскатал ничью со швейцарским «Базелем» (1:1). С минимальным счётом в позапрошлом туре Лиги 1 «мессинцы» в гостях выиграли у «Ланса» в мачте 5-го тура чемпионата.

24 сентября «тёмно-бордовые» дома проиграли «Страсбургу» со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тулуза» – 2.19

Ничья – 3.50

Победит «Мец» – 3.35

Победит «Тулуза» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились вничью

Два поражения потерпели «малыши» в пяти последних матчах

«Мессинцы» проиграли в одном футбольном поединке из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на ничью в предстоящем матче коэффициент 3.50. Доверимся статистике очных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры.