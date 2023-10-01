«Фулхэм» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (2.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Челси», который состоится 2 октября 2023 года
«Фулхэм»
«Фулхэм» после шести сыгранных туров имеет в своем активе восемь набранных баллов. Это позволяет «дачникам» идти на одиннадцатом месте в турнирной таблице, опережая команду М. Почеттино на два очка. Проиграв во втором туре на своем поле команде «Брентфорд»(0:3), подопечные М.Силвы имеют серию из трех игр без поражений во всех турнирах на домашней арене «Крейвен Коттедж».
В рамках шестого тура «Фулхэм» сыграл на выезде вничью с «Кристал Пэлас»(0:0).
«Челси»
«Челси» не может найти свою игру и теряет очки практически в каждом матче. Пятнадцатое место по итогам шести сыгранных туров и пять очков в активе из восемнадцати возможных говорят о серьезных проблемах. Приобретение в межсезонье большого количества дорогостоящих игроков ни к чему хорошому на данный момент не привело. В последнем туре дома «Челси» уступили «Астон Вилле» со счетом 0:1.
В середине недели в рамках Кубка Английской Лиги команда М.Почеттино на домашнем поле обыграла «Брайтон»(1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 3.90
- Ничья – 3.45
- Победит «Челси» – 2.05
- Победит «Челси» с форой -1.5 – 4.00
- Обе забьют — нет – 1.99
- Обе забьют — да – 1.82
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89
Статистика
- «Фулхэм» из пяти домашних игр во всех турнирах уходил с поля с забитыми мячами в четырёх крайних матчах.
- «Челси» не побеждал в текущем сезоне в выездных играх.
- «Челси» исторически хорошо играют на поле «Фулхэма» — четыре победы в последних пяти играх.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Челси» за коэффициент 2.05. Очевидно, «пенсионеры» показывают футбол, который не соответствует уровню игроков в команде, но отдельные матчи подопечные М.Почеттино обязаны вытягивать за счёт мастерства определенных исполнителей.