«Унион» Берлин – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Унион» Берлин – «Брага», который состоится 3 октября 2023 года

«Унион» Берлин

«Унион» Берлин уверенно начал сезон с трех побед, но после этого остановился и уже в течение пяти игр во всех турнирах не смог одержать ни одной победы, забив всего один гол и пропустив девять. Одной из особенностей команды У.Фишера является надежная игра в обороне, однако в последнее время это не наблюдается.

В рамках первого тура Лиги Чемпионов «железные» уступили на выезде мадридскому «Реалу»(0:1), пропустив единственный мяч на последних минутах встречи.

«Брага»

«Брага» идет среди лидеров чемпионата Португалии, отставая на шесть очков от первой команды. «Канониры» в прошлые годы славились своей грамотной игрой в обороне, но в этом сезоне сделали акцент на атакующий футбол. Команда является самой результативной в португальской Примейре (18 забитых и 13 пропущенных мячей).

«Брага» уступила в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов на своем поле действующему чемпиону Италии «Наполи» со счетом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» Берлин – 1.95

Ничья – 3.60

Победит «Брага» – 4.30

Победит «Унион» Берлин с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.87

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

«Унион» Берлин не забивает три матча подряд во всех турнирах.

«Брага» в последних двух играх отличилась восемью забитыми голами в ворота соперников.

В очных встречах команды пересекались в групповом этапе Лиги Европы сезона 2022/2023, и оба матча завершились минимальными победами хозяев 1:0.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 2.03. Хозяева попытаются реабилитироваться за предыдущие неудачные матчи перед своими болельщиками. Быстрый гол в матче может разжечь атакующий потенциал команд, и с большой вероятностью нас ждет результативная игра.