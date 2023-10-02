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«Унион» Берлин – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:55
«Унион» Берлин – «Брага»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Унион» Берлин – «Брага», который состоится 3 октября 2023 года

«Унион» Берлин

«Унион» Берлин уверенно начал сезон с трех побед, но после этого остановился и уже в течение пяти игр во всех турнирах не смог одержать ни одной победы, забив всего один гол и пропустив девять. Одной из особенностей команды У.Фишера является надежная игра в обороне, однако в последнее время это не наблюдается.

В рамках первого тура Лиги Чемпионов «железные» уступили на выезде мадридскому «Реалу»(0:1), пропустив единственный мяч на последних минутах встречи.

«Брага»

«Брага» идет среди лидеров чемпионата Португалии, отставая на шесть очков от первой команды. «Канониры» в прошлые годы славились своей грамотной игрой в обороне, но в этом сезоне сделали акцент на атакующий футбол. Команда является самой результативной в португальской Примейре (18 забитых и 13 пропущенных мячей).

«Брага» уступила в первом матче группового этапа Лиги Чемпионов на своем поле действующему чемпиону Италии «Наполи» со счетом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Унион» Берлин – 1.95
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Брага» – 4.30
  • Победит «Унион» Берлин с форой -1.5 – 3.45
  • Обе забьют — нет – 1.94
  • Обе забьют — да – 1.87
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

  • «Унион» Берлин не забивает три матча подряд во всех турнирах.
  • «Брага» в последних двух играх отличилась восемью забитыми голами в ворота соперников.
  • В очных встречах команды пересекались в групповом этапе Лиги Европы сезона 2022/2023, и оба матча завершились минимальными победами хозяев 1:0.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 2.03. Хозяева попытаются реабилитироваться за предыдущие неудачные матчи перед своими болельщиками. Быстрый гол в матче может разжечь атакующий потенциал команд, и с большой вероятностью нас ждет результативная игра.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк унион
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Вещий
Вещий
вчера в 15:15
Португальцев в грядущей дуэли букмекеры опустили ниже плинтуса выкатив коэффициент на их победу выше четвёрки. А с чего так? Унион Берлин дебютант в Лиге Чемпионов, Брага завсегдатай еврокубков имеющий громадный опыт выступлений на международной арене. Матч пройдёт в Германии, ну да, Но Унион ну никак к грандам немецкого футбола не отнесёшь, это не Бавария не дортмундская Боруссия ни Байер. На данный момент "железные" вообще прибывают в полной прострации проигрывая в последнем туре дебютанту Бундеслиги Хайденхайму. Так, что вопрос о победителе тут лучше обойти стороной. А в гол гостей поверить можно. Гости эти забивали во всех пяти матчах текущей евро-кампании. Скорее всего забьют и несостоятельному нынче Унион Берлину.
Гость
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