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«Мольде» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:00
«Мольде» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Мольде» – «Байер», который состоится 5 октября 2023 года

«Мольде»

«Мольде» — действующие чемпионы Норвегии. В этом розыгрыше Высшей Лиги уступают восемь очков первой команде за семь туров до завершения чемпионата. В прошлом туре на своем поле уверенно выиграли у второй команды и главного претендента на чемпионский титул клуба «Викинг» (4:0).

В матче Лиги Европы, который состоялся две недели назад, «Мольде» уступили на выезде азербайджанскому «Карабаху» со счетом 0:1.

«Байер»

«Байер» на текущий момент первая команда после шести туров в немецкой «Бундеслиге». Команда Х. Алонсо потеряла очки в чемпионате только в матче с командой «Баварией», сыграв на выезде со счетом 2:2.

Домашняя игра первого тура группового этапа Лиги Европы со шведским «Хеккеном» завершилась уверенной победой 4:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мольде» – 7.10
  • Ничья – 5.10
  • Победит «Байер» – 1.45
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.18
  • Обе забьют — нет – 2.27
  • Обе забьют — да – 1.64
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.48
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.74

Статистика

  • «Мольде» на домашнем поле в этом году не забивали только в одной игре.
  • «Байер» в этом сезоне во всех турнирах забивает минимум по два мяча в каждом матче.
  • «Байер» самая результативная команда из топ лиг европейских чемпионатов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей с коэффициентом 2.18. Обе команды получают удовольствие от атакующего футбола, и в очной встрече мы ждем такую игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк байер
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:51
Для Байера не должно составить труда обыграть Мольде даже на выезде.
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