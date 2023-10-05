«Мольде» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Мольде» – «Байер», который состоится 5 октября 2023 года
«Мольде»
«Мольде» — действующие чемпионы Норвегии. В этом розыгрыше Высшей Лиги уступают восемь очков первой команде за семь туров до завершения чемпионата. В прошлом туре на своем поле уверенно выиграли у второй команды и главного претендента на чемпионский титул клуба «Викинг» (4:0).
В матче Лиги Европы, который состоялся две недели назад, «Мольде» уступили на выезде азербайджанскому «Карабаху» со счетом 0:1.
«Байер»
«Байер» на текущий момент первая команда после шести туров в немецкой «Бундеслиге». Команда Х. Алонсо потеряла очки в чемпионате только в матче с командой «Баварией», сыграв на выезде со счетом 2:2.
Домашняя игра первого тура группового этапа Лиги Европы со шведским «Хеккеном» завершилась уверенной победой 4:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мольде» – 7.10
- Ничья – 5.10
- Победит «Байер» – 1.45
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.18
- Обе забьют — нет – 2.27
- Обе забьют — да – 1.64
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.48
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.74
Статистика
- «Мольде» на домашнем поле в этом году не забивали только в одной игре.
- «Байер» в этом сезоне во всех турнирах забивает минимум по два мяча в каждом матче.
- «Байер» самая результативная команда из топ лиг европейских чемпионатов.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей с коэффициентом 2.18. Обе команды получают удовольствие от атакующего футбола, и в очной встрече мы ждем такую игру.