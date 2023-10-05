«Боруссия» Менхенгладбах – «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Майнц», который состоится 6 октября 2023 года
«Боруссия» Менхенгладбах
«Боруссия» Менхенгладбах — тринадцатая команда чемпионата Германии по итогам шести сыгранных матчей. Стартовый отрезок сезона команда Х.Сеоане не может отнести себе в актив. «Гладбах» не одержал ни одной победы в пяти первых матчах сезона.
В прошлом туре на выезде «Боруссия» Менхенгладбах впервые победила в текущем розыгрыше Бундеслиги команду «Майнц» (3:1).
«Майнц»
«Майнц» идет на последнем месте в Бундеслиге на текущий момент. Всего одно набранное очко после шести матчей — это все, что имеют в активе подопечные датского специалиста Б.Свенссона. Этот ничейный исход был в рамках второго тура на своем поле с «Айнтрахт» Франкфурт (1:1).
В последнем туре команда на своем поле уступила лидеру чемпионата Германии «Байеру» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.09
- Ничья – 3.85
- Победит «Майнц» – 3.45
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой 0 – 1.54
- Обе забьют — нет – 2.42
- Обе забьют — да – 1.57
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34
Статистика
- «Боруссия» Менхенгладбах на домашнем поле в этом сезоне уступила во всех встречах.
- «Майнц» на выезде в текущем чемпионате не добыл ни одного балла.
- В пяти очных встречах три победы в активе «Майнца» и два ничейных результата.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал меньше 2.5 мячей с коэффициентом 2.34. Оба клуба находятся в плохом игровом тонусе. Каждый набранный балл сейчас для них очень важен, поэтому мы ждём закрытый футбол с минимальным количеством голевых моментов.