«Атлетик» Бильбао – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Альмерия», который состоится 6 октября 2023 года

«Атлетик» Бильбао

«Атлетик» Бильбао на данный момент идёт в зоне еврокубков, занимая шестое место после восьми сыгранных туров в испанской Примере. Лучший бомбардир клуба с шестью результативными действиями (четыре гола и 2 ассиста) является И. Уильямс.

Команда Эрнесто Вальверде уступила только в двух играх сезона: в первом туре «Реал Мадриду» (0:2) и в последнем на выезде «Реал Сосьедаду» со счетом 0:3.

«Альмерия»

«Альмерия» находится в нижней части чемпионата Испании с тремя ничейными результатами. Команда пытается играть свой футбол и создает немало моментов, но с обороной нужно срочно решать проблемы, так как двадцать один пропущенный мяч — это очень много для клуба, который хочет остаться в элитном дивизионе.

В восьмом туре на своем поле сыграли в результативную ничью с «Гранадой» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетик» Бильбао – 1.4

Ничья – 5.00

Победит «Альмерия» – 8.20

Победит «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 – 2.11

Обе забьют — нет – 1.91

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.33

Статистика

«Атлетик» Бильбаоне проигрывает в трёх играх подряд на домашнем поле.

«Альмерия» начиная со второго тура регулярно забивает в ворота соперников.

В последних десяти матчах между командами девять побед «Атлетика» и один ничейный исход.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 мяча с коэффициентом 2.11. Хозяева регулярно завершают последние игры на своем поле с большим количеством мячей, а с учетом проблем с обороной «Альмерии», им не составит труда забить минимум два или три мяча.