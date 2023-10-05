«Атлетик» Бильбао – «Альмерия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао – «Альмерия», который состоится 6 октября 2023 года
«Атлетик» Бильбао
«Атлетик» Бильбао на данный момент идёт в зоне еврокубков, занимая шестое место после восьми сыгранных туров в испанской Примере. Лучший бомбардир клуба с шестью результативными действиями (четыре гола и 2 ассиста) является И. Уильямс.
Команда Эрнесто Вальверде уступила только в двух играх сезона: в первом туре «Реал Мадриду» (0:2) и в последнем на выезде «Реал Сосьедаду» со счетом 0:3.
«Альмерия»
«Альмерия» находится в нижней части чемпионата Испании с тремя ничейными результатами. Команда пытается играть свой футбол и создает немало моментов, но с обороной нужно срочно решать проблемы, так как двадцать один пропущенный мяч — это очень много для клуба, который хочет остаться в элитном дивизионе.
В восьмом туре на своем поле сыграли в результативную ничью с «Гранадой» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетик» Бильбао – 1.4
- Ничья – 5.00
- Победит «Альмерия» – 8.20
- Победит «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 – 2.11
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.33
Статистика
- «Атлетик» Бильбаоне проигрывает в трёх играх подряд на домашнем поле.
- «Альмерия» начиная со второго тура регулярно забивает в ворота соперников.
- В последних десяти матчах между командами девять побед «Атлетика» и один ничейный исход.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 мяча с коэффициентом 2.11. Хозяева регулярно завершают последние игры на своем поле с большим количеством мячей, а с учетом проблем с обороной «Альмерии», им не составит труда забить минимум два или три мяча.