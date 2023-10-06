«Лечче» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696539878

сегодня, 00:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Лечче» – «Сассуоло», который состоится 6 октября 2023 года

«Лечче»

«Лечче» сбавил обороты в последних играх и опустился на седьмое место в турнирной таблице, проиграв две игры подряд. «Желто-красные» уступили на выезде минимально команде «Ювентус» со счетом 0:1.

В последнем туре на своем поле «Лечче» разгромно проиграли действующему чемпиону Италии «Наполи» (0:4).

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает место в середине турнирной таблицы с девятью очками в своем активе. После серии удачных матчей с топ-командами итальянской Серии А, где команда Роберто Д'Аверса взяла максимальное количество очков, обыграв «Ювентус» и «Интер», уступили на своем поле «Монце» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 2.55

Ничья – 3.60

Победит «Сассуоло» – 2.81

Победит «Лечче» с форой -1.5 – 5.00

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.12

Статистика

«Лечче» не забивает в двух играх подряд в Серии А.

«Сассуоло» в этом розыгрыше чемпионата Италии ни разу не сыграли вничью.

«Лечче» никогда не выигрыли «Сассуоло».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный результат за коэффициент 3.60. В матче двух равных команд на первое место выйдет реализация моментов. Учитывая серию из двух поражений «Лечче» и тот фактор, что гости умеют показывать результат как дома, так и на выезде, можно предположить, что нас ждет равный матч.