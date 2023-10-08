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«Вильярреал» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:24
«Вильярреал» – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примера чемпионата Испании «Вильярреал» – «Лас-Пальмас», который состоится 8 октября 2023 года

«Вильярреал»

«Вильярреал» не показывает стабильный футбол в текущем розыгрыше Примеры. Последняя победа была еще в пятом туре над «Альмерией» (2:1). Сейчас у команды серия из трех игр без побед в чемпионате Италии. В матче восьмого тура Примеры сыграли вничью на выезде с «Хетафе» со счетом 0:0.

В еврокубковом матче в рамках Лиги Европы победили дома «Ренн» (1:0).

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает соседнее место с командой «Вильярреал» в турнирной таблице Примеры, оба клуба набрали по восемь очков. Команда в этом сезоне набирает баллы исключительно на своем поле. В матче седьмого тура на выезде проиграли «Реал» Мадриду (0:2).

В матче последнего тура обыграли на домашнем поле «Сельту» со счетом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.67
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Лас-Пальмас» – 5.30
  • Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.71
  • Обе забьют — нет – 2.07
  • Обе забьют — да – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.2

Статистика

  • «Вильярреал»забивает во всех матчах на домашней арене в текущем розыгрыше Примеры.
  • «Лас-Пальмас» не выигрывает и не забивает на выезде в этом сезоне.
  • Только один матч из пяти последних между командами завершился забитыми голами с обеих сторон.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 голов по коэффициенту 1.76. Серия «Лас-Пальмас» без забитых мячей в гостевых играх затянулась, а учитывая то, что хозяева могут показывать открытую игру, можно взять ставку на большое количество мячей.

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