«Ренн» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ренн» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 8 октября 2023 года
«Ренн»
«Ренн» идет в зоне еврокубков после семи сыгранных туров. Основные свои очки команда набирает в домашних играх. Подопечные Б.Генезио показывают хорошие резудьтат и идут без поражений в текущем чемпионате Франции. В седьмом туре на своем поле уверенно разобрались с «Нантом» (3:1).
В матче второго тура Лиги Европы уступили на выезде «Вильярреалу» со счетом 0:1.
«Пари Сен-Жермен»
«Пари Сен-Жермен» занимает не привычное для себя пятое место в текущем розыгрыше Лиги 1. Главная звезда клуба Килиан Мбаппе отличился семью голами из четырнадцати забитых парижанами в Лиги 1. В последнем туре чемпионата Франции неожиданно сыграли вничью с «Клермоном» (0:0).
Во втором туре Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде потерпели разгромное поражение от английского «Ньюкасла» со счетом 1:4.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» – 3.90
- Ничья – 3.70
- Победит «Пари Сен-Жермен» – 2.00
- Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 3.40
- Обе забьют — нет – 2.21
- Обе забьют — да – 1.62
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18
Статистика
- «Пари Сен-Жермен» на выезде не проигрывает в этом розыгрыше Лиги 1.
- «Ренн» забивает во всех домашних встречах нынешнего сезона.
- «Пари Сен-Жермен» не может обыграть «Ренн» на их поле пять матчей подряд.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с коэффициентом 2.00. «Красно синие» перед паузой на игры сборных постарается сделать все возможное, чтобы выдать положительный результат.