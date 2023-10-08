«Ренн» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ренн» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 8 октября 2023 года

«Ренн»

«Ренн» идет в зоне еврокубков после семи сыгранных туров. Основные свои очки команда набирает в домашних играх. Подопечные Б.Генезио показывают хорошие резудьтат и идут без поражений в текущем чемпионате Франции. В седьмом туре на своем поле уверенно разобрались с «Нантом» (3:1).

В матче второго тура Лиги Европы уступили на выезде «Вильярреалу» со счетом 0:1.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» занимает не привычное для себя пятое место в текущем розыгрыше Лиги 1. Главная звезда клуба Килиан Мбаппе отличился семью голами из четырнадцати забитых парижанами в Лиги 1. В последнем туре чемпионата Франции неожиданно сыграли вничью с «Клермоном» (0:0).

Во втором туре Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде потерпели разгромное поражение от английского «Ньюкасла» со счетом 1:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 3.90

Ничья – 3.70

Победит «Пари Сен-Жермен» – 2.00

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.21

Обе забьют — да – 1.62

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

«Пари Сен-Жермен» на выезде не проигрывает в этом розыгрыше Лиги 1.

«Ренн» забивает во всех домашних встречах нынешнего сезона.

«Пари Сен-Жермен» не может обыграть «Ренн» на их поле пять матчей подряд.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Пари Сен-Жермен» с коэффициентом 2.00. «Красно синие» перед паузой на игры сборных постарается сделать все возможное, чтобы выдать положительный результат.