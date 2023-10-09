«Латвия» – «Армения»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696865830

вчера, 18:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Латвия – Армения, который состоится 12 октября 2023 года

Латвия

Латвийцы занимают пятое место в группе D, набрав ноль очков после пяти сыгранных туров. Команда потеряла даже теоретические шансы на выход на чемпионат Европы. В выездном матче проиграли в сухую команде Хорватии со счетом 0:5.

В последнем туре на своем поле уступили сборной Уэльса (0:2). Теперь команде остаётся только бороться за престиж страны без каких-либо турнирных задач.

Армения

Армяне в каждом матче группового раунда выкладываются на 100% своих возможностей. Такой футбол им поставил новый тренер О.Петраков. Набрав семь очков, команда понимает, что всё находится в их руках. В матче пятого тура сыграли на выезде с турками (1:1).

В матче шестого тура со сборной Хорватии уступили на домашней арене со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Латвии – 4.35

Ничья – 3.35

Победит сборная Армении – 1.93

Победит сборная Армении с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 1.76

Обе забьют — да – 1.99

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

Латвийская сборная в 2023 году не побеждала в основное время в официальных играх.

Армяне не проигрывали на выезде в текущем групповом раунде квалификации на Евро-2024.

В очных встречах между командами паритет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Армении по коэффициенту 1.90. Гости при новом украинском специалисте показывают самоотдачу в каждом матче. Мы это видим по результатам команды, где армянская сборная навязывает борьбу даже топовым сборным.