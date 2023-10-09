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Албания – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:24
Албания – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Албания – Чехия, который состоится 12 октября 2023 года

Албания

Сборная Албании с десятью очками после пяти туров идет на первом месте в группе. Лучшим бомбардиром албанцев в отборе на Евро-2024 является атакующий полузащитник итальянского клуба «Сассуоло» Недим Байрами с тремя голами и одним ассистом в активе. В матче пятого тура на выезде сыграли вничью с чехами (1:1).

В предыдущем матче на домашнем поле выиграли сборную Польши со счетом 2:0.

Чехия

Чехи занимают второе место, но имеют на одну игру меньше, чем все команды в данной группе. Чешская сборная единственная команда, которая не имеет поражений среди всех участников группы. Одной из самых важных побед чешской сборной была домашняя встреча с поляками, которая завершилась со счетом 3:1.

Последний матч сборной Чехии был товарищеским и завершился выездной ничьей с венграми (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Албании – 3.25
  • Ничья – 3.10
  • Победит сборная Чехии – 2.39
  • Победит сборная Чехии с форой -1.5 – 5.10
  • Обе забьют — нет – 1.70
  • Обе забьют — да – 2.07
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.44
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

  • Сборная Албании не пропускает в трёх встречах подряд на своем поле.
  • Сборная Чехии не проигрывала в выездных матчах в этом календарном году.
  • Чехи постоянные участники финальных стадий чемпионата Европы.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Чехии по коэффициенту 2.39. Чехи, победив на выезде в данной встрече, с большой вероятностью гарантируют себе выход на чемпионат Европы. Таким шансом нужно воспользоваться.

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