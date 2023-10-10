Испания – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Испания – Шотландия, который состоится 12 октября 2023 года

Испания

Испанцы занимают второе место после сыгранных четырёх туров в группе A. Предстоящий матч с шотландцами является последней возможностью побороться за первое место. Испанская сборная в предыдущих играх показывает сверхрезультативную игру. В пятом туре на выезде обыграли сборную Грузии со счетом 7:1.

В последнем туре на домашней арене выиграли у киприотов 6:0.

Шотландия

Сборная Шотландии лидер группы не потеряв ни одного очка в пяти играх. Это позволило шотландцам обеспечить практически на 100% выход команды на чемпионат Европы. В последнем домашнем мачте победили сборную Грузии 2:0.

В выездной встречи пятого тура обыграли сборную Кипра 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Испании – 1.30

Ничья – 5.70

Победит сборная Шотландии – 11.50

Победит сборная Испании с форой -1.5 – 1.89

Обе забьют — нет – 1.63

Обе забьют — да – 2.29

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

Сборная Испании в последних двух играх отличилась в воротах соперника тринадцать раз.

Сборная Шотландии в пяти играх группы пропустила только один гол.

Испанцы проигрывали последний раз шотландцам на своем поле в 1963 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Испании с форой -1.5 по коэффициенту 1.89. Испанская сборная сделает всё возможное, чтобы доказать, что поражение в первой встречи было недооценкой соперника.