Испания – Шотландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Испания – Шотландия, который состоится 12 октября 2023 года
Испания
Испанцы занимают второе место после сыгранных четырёх туров в группе A. Предстоящий матч с шотландцами является последней возможностью побороться за первое место. Испанская сборная в предыдущих играх показывает сверхрезультативную игру. В пятом туре на выезде обыграли сборную Грузии со счетом 7:1.
В последнем туре на домашней арене выиграли у киприотов 6:0.
Шотландия
Сборная Шотландии лидер группы не потеряв ни одного очка в пяти играх. Это позволило шотландцам обеспечить практически на 100% выход команды на чемпионат Европы. В последнем домашнем мачте победили сборную Грузии 2:0.
В выездной встречи пятого тура обыграли сборную Кипра 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Испании – 1.30
- Ничья – 5.70
- Победит сборная Шотландии – 11.50
- Победит сборная Испании с форой -1.5 – 1.89
- Обе забьют — нет – 1.63
- Обе забьют — да – 2.29
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20
Статистика
- Сборная Испании в последних двух играх отличилась в воротах соперника тринадцать раз.
- Сборная Шотландии в пяти играх группы пропустила только один гол.
- Испанцы проигрывали последний раз шотландцам на своем поле в 1963 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Испании с форой -1.5 по коэффициенту 1.89. Испанская сборная сделает всё возможное, чтобы доказать, что поражение в первой встречи было недооценкой соперника.