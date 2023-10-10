Эстония – Азербайджан: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696967539

вчера, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Эстония – Азербайджан, который состоится 13 октября 2023 года.

Эстония

Эстонцы идут на последнем месте в группе, уступая будущему сопернику только по разнице забитых и пропущенных мячей. Команда потеряла даже теоретические шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. В матче пятого тура уступили на домашнем поле сборной Швеции (0:5).

В последнем туре на выезде проиграли бельгийцам со счетом 0:5.

Азербайджан

Сборная Азербайджана также провалила данный квалификационный раунд, но оставляет за собой хотя бы какие то шансы на выход из группы за счет меньшего количества сыгранных матчей. В одной из предыдущих встреч уступили на своем поле сборной Бельгии со счётом 0:1.

В последнем товарищеском матче обыграли сборную Иордании (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Эстонии – 2.28

Ничья – 3.20

Победит сборная Азербайджана – 3.50

Победит сборная Азербайджана с форой -1.5 – 8.10

Обе забьют — нет – 1.64

Обе забьют — да – 2.17

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

Эстонцы пропустили в пяти матчах отбора шестнадцать мячей.

Сборная Азербайджана не выигрывала на выезде в этом году.

Азербайджанцы никогда не выигрывали сборную Эстонии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.17. Предстоящий матч практически не имеет никаких целей, поэтому нас ждет открытая игра, которая с большой вероятностью завершится голами с обеих сторон.